OTEA Oviedo carga contra el actual modelo de chiringuitos en San Mateo

Una nueva vuelta de tuerca más a la polémica generada en torno a los chiringuitos de San Mateo; ¿quién los debe de explotar?, los actuales titulares que llevan casi 40 años sacando beneficio o los hosteleros de la ciudad. El presidente de OTEA Oviedo, David González Codón, lo tiene claro: no es lógico que gente que no sea hostelera saque beneficio de lo que nosotros nos dedicamos a hacer. A partir de ahí, Codón señala que la relación con el Ayuntamiento de Oviedo es buena y los hosteleros estábamos obligados a presentar una propuesta, porque no sólo es quejarse, también hay que presentar opciones que al final complementen a lo que el Ayuntamiento crea que tiene que hacer. El presidente de los hosteleros de Oviedo muestra total disposición a trabajar con el ayuntamiento para buscar un nuevo modelo, así que no entiendo esa negativa a querer cambiar las cosas si son para mejorar, aunque lo que es indiscutible es que los profesionales somos nosotros.









Por su parte, el concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, preguntado sobre la propuesta del PSOE de que los actuales chiringuitos sean declarados Fiesta de Interés Turístico Regional, el concejal dice que la competencia de las fiestas de San Mateo corresponde a las concejalía de Festejos que me imagino que estudiarán esa propuesta, aunque a nivel personal y desde al área de Turismo no le encuentro demasiado sentido a esa propuesta. Sobre el cambio de modelo para San Mateo, Quintana que la opción que plantea OTEA es una más que se está valorando como otras muchas que están encima de la mesa.





Declaraciones durante la entrega de los Capuchones de Oro, Plata y Bronce de Bocados del Cofrade en los que participaron varios locales de hostelería el municipio. El Capuchón de Oro fue para el restaurante Floridita por su propuesta “Langostino de calamar y salsa vietnamita”, el Capuchón de Plata para el restaurante Mantherre por su bocado “Cataplines de Cofrade” y el Capuchón de Bronce para el restaurante Meraki por su pincho “Procesión de Color”.