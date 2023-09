OTEA hace balance del verano e insiste en regular los pisos turísticos

El presidente de la patronal hotelera y hostelera de Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, ha instado este lunes al Gobierno regional a regular las viviendas de uso turístico y a redistribuir en el tiempo los macrofestivales, para no poner en riesgo el modelo turístico. Así lo ha advertido, en rueda de prensa en Gijón, acompañado de los vicepresidentes de Otea, Javier Martínez (Restauración) y Fernando Corral (Alojamientos), el vicepresidente de Campings de Asturias, Tony Amieva, y el presidente de la Asociación de Alojamiento Rurales de Asturias (ARCA), Jaime García.

Almeida, respecto a las viviendas de uso turístico, ha matizado que no se trata de prohibirlas, porque es "una realidad que ha llegado para quedarse", pero sí pide una regulación y exigencias al igual que cumplen los negocios hoteleros y hosteleros. Ha remarcado, a este respecto, que la media de ocupación hotelera de enero a 31 de julio de este año refleja que buena parte del turismo, se aloja en viviendas de uso turístico. Así las cosas, ha explicado que en Gijón, la que más viviendas de uso turístico tiene de Asturias, tiene registradas 15.000, pero creen que hay otras 15.000 ilegales, e incluso puede que más. Asimismo, ha indicado que, según un estudio, cada 100 plazas hosteleras, se crean 53 puestos de trabajo, y solo nueve en ese tipo de viviendas, como también es menor el gasto que hace el turista alojado en esas viviendas, que no se ha dejado notar en negocios hosteleros. Al tiempo, ha llamado la atención sobre que para cualquier o eres empresa o autónomo, pero una vivienda de uso turístico puede alquilarla, por ejemplo, un jubilado que viva fuera de la región. Almeida ha reivindicado, asimismo, la aportación al PIB de los negocios turísticos. También ha pedido que los festivales "tan chulos y molones que dicen que traen a tanta gente a Asturias", que no se concentren en verano.

Ha lamentado, asimismo, que haya "cierto libertinaje" a la hora de operar las viviendas de uso turístico, que pone "en riesgo", a su juicio, los negocios reglados. Por este motivo, se hace preciso regularlo "de manera justa", con una exigencia normativa equiparable a todos los tipos de alojamientos. Para Otea, se pone en riesgo el modelo turístico que se quiere para Asturias si no se regula. Ha puesto el ejemplo de lo pasado en Mallorca, donde los profesionales que van a trabajar allí tienen dificultades para encontrar alquilares no desorbitados. Algo a menor escala creen que ocurre en determinadas turísticas de Oriente, donde al problema de encontrar personal se suma el que este no quiere trabajar allí por los altos alquileres.

AVE

Preguntado por el AVE, ha indicado que va a ser la gran herramienta para desestacionalizar el turismo. En cuanto a los vuelos, sí ve que el turismo extranjero está aumentando en cifras, a lo que ha agradecido al Principado su política de conexiones aéreas internacionales. Almeida ha resaltado, en este punto, que ojalá vengan muchos Amazon y empresas grandes, pero la realidad es que el turismo en los próximos cinco años va a crecer en Asturias.

Relacionado con ello, ha visto conveniente abrir el debate sobre qué se hace con los Lagos de Covadonga, si seguir subiendo en autobús o poner un teleférico u otro modelo. También ha recalcado que no hablan de restricciones, sino de nuevos modelos turísticos, a lo que abogado por hablar con las empresas que organizan descensos en el Sella para hacer cambios y que siga teniendo atractivo. A esto ha sumado potenciar el turismo de nieve, y se ha preguntado qué pasa con la conexión entre la estación de Fuentes de Invierno y la de San Isidro.

En lo que se refiere al verano, la media de ocupación de julio fue de un 86 por ciento y con un gasto medio de 104 euros, "mucho mejor" que en 2022, mientras que en agosto el porcentaje fue de 88 por ciento, por debajo del 91,66 por ciento de 2022, que achacan al mal tiempo de la última semana. Con estos datos en la mano, desde Otea se llega a la conclusión que de enero a 31 de julio, la mitad de las camas asturianas estuvieron "vacías".

Martínez, en su caso, ha destacado que el grado de satisfacción de los hosteleros es "bueno", superando el 70 por ciento los que creen que el verano fue "positivo". Eso sí, las cifras son "muy similares" a las de 2022. Y si bien ha señalado que agosto fue mejor que julio, ha recalcado que hay que tener en cuenta que en determinadas localidades hubo fiestas ese mes. También ha apuntado que el gasto medio de consumo en restaurantes se ha mantenido.

Con todo, la preocupación del sector es encontrar personal cualificado, pese al esfuerzo hecho con la firma del convenio colectivo. Debido a ello, les preocupa no poder dar el mismo punto de satisfacción al cliente. A esto suman la preocupación por el incremento de los costes, siendo el margen de beneficios menor que años anteriores.

OCIO NOCTURNO

Por otro lado, ha alertado de que un sector bastante perjudicado ha sido el del ocio nocturno, con una reducción de ventas en torno al diez por ciento. Algo que, según él, quizás se deba a un cambio de tendencia en el consumo del ocio, o una mayor oferta con festivales y conciertos y el aumento de fiestas locales y de prao. Ha sumado a esto una mayor concentración de servicios en festivales, que hace difícil, a su juicio, que el sector que mantiene todo el año el ocio compita. Por este motivo, ha urgido a la Administración que busque fórmulas para desestacionalizar estas actividades.

Referente a los alojamientos rurales, García ha apuntado que en julio subió la ocupación en los últimos días, logrando mantener el liderazgo pese al parón de reservas por las elecciones nacionales. Con ello, se llegó en julio y agosto a un 80 por ciento de media, pero en septiembre la petición es "cero" para muchas comarcas.

Ha marcado las diferencias territoriales, en este sentido, siendo la central la de alta ocupación, mientras que en otras baja "en picado". En cifras, julio registró un 75 por ciento, agosto un 95 por ciento y en septiembre no llega ahora mismo al 30 por ciento. Sobre septiembre, ha opinado que influye que digan que venga una DANA.

Al margen de ello, ha considerado que aún no contactaron con el turismo internacional, que sí está llegando a ciudades. Para él, el que lleguen a hacerlo es una "baza de esperanza". Y aunque los datos no son buenos para septiembre en estos momentos, tienen expectativas de que mejoren los datos.

Amieva, por su lado, ha indicado que el sector del camping está contento, con un 80 por ciento de ocupación en parcela en julio y un 85 por ciento en bungalows, subiendo cinco y siete puntos, respectivamente, en agosto. Respecto a la previsión de septiembre, están pendientes ahora de la DANA.