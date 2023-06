La ONU se fija en Oviedo: "Es un buen modelo en prevención de drogodependencias"

"Oviedo se caracteriza por ser un buen modelo en prevención de drogodependencias". Palabra de la ONU. En el marco de una jornada sobre consumo de drogas y otras adicciones organizada por Proyecto Hombre, diferentes expertos como Wadih Maalouf, coordinador global de prevención de Naciones Unidas han valorado las diferentes estrategias y programas que se desarrollan en la capital del Principado y también a nivel mundial.

Y la sensación ha sido que el trabajo que se realiza en Oviedo y en Asturias en esta materia es positivo. Así lo ha expresado el enviado de la ONU: "Asturias y Oviedo específicamente se caracteriza por ser un buen modelo de trabajo y en prevención de drogodependencias. Me gustaría que se replicase lo que está sucediendo en Oviedo en otras zonas del mundo". Y ha ahondado en lo que considera clave a la hora de desarrollar esas políticas de prevención: "Las campañas de prevención tienen que centrarse en la persona y no en las drogas. En potenciar las capacidades de las personas para hacer frente a los problemas de drogas. No centrarse únicamente en las sustancias".

También han estado presentes otros expertos como la Embajadora de España ante Naciones Unidas en Viena, Esther Monterrubio; el presidente de SEIROS (el centro municipal de prevención de Tesalónica - Grecia), Phaedon Kaloterakis; la secretaria general de la Federación Mundial contra las Drogas, Regina Mattson; el catedrático del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, José Ramón Fernández y la catedrática de la Universitat de les Illes Balearse, Carmen Orte. El alcalde en funciones, Alfredo Canteli, ha dado la bienvenida a los participantes a la Jornada que se ha desarrollado en el Palacio de Exposiciones y Congresos.