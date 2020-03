La ONG del chef José Andrés llega por primera vez a España

La ONG World Central Kitchen (WCK), puesta en marcha por el reconocido cocinero español afincado en Estados Unidos José Andrés, llega por primera vez a España para alimentar a quienes más lo necesitan durante la pandemia del coronavirus, como ya está haciendo en Estados Unidos y otros países afectados.

La ONG del cocinero asturiano, portada de la revista Times esta semana por su labor humanitaria, ya ha comenzado a trabajar en Madrid, la comunidad autónoma más afectada por la COVID-19, y en los próximos días lo hará en Barcelona y Valencia, según ha anunciado este domingo en su cuenta de Twitter, aunque el proyecto es cubrir todo el territorio nacional.

My home country of Spain is suffering…so @WCKitchen has launched an operation to feed 1000s of meals to families in need! But is just beginning…we are growing operations to support hospitals, seniors & more….This week we will expand to Barcelona & Valencia! #ChefsForSpain ���� pic.twitter.com/GTSZ3HFfUe