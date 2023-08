La ONCE repartió 31 millones y creó 227 puestos de trabajo en Asturias a lo largo del 2022

El Grupo Social ONCE alcanzó en 2022 sus máximos históricos de retorno social para la ciudadanía en generación de empleo para personas con discapacidad. Así, en Asturias se repartieron 31 millones de euros en premios y se impulsaron 227 empleos para personas con discapacidad.

Así se recoge en el 'Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022', que ha sido presentado este jueves en Oviedo por la delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, y por el vicepresidente del Consejo Territorial, Diego García.

En total, en el conjunto del Estado se crearon 13.230 nuevos puestos, 227 en el Principado de Asturias, mientras que en inversión se dedicaron 230 millones de euros a nivel nacional y en pago de premios 1.372 millones, de los que más de 31 millones se repartieron en Asturias.

En 2022, el Grupo Social ONCE ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%; y en 1,5 puntos el porcentaje de mujeres, hasta el 44,3%. En total, 68.705 trabajadores y trabajadoras --1.177 en Asturias--, lo que convierte a ONCE en el cuarto empleador no estatal en España y en el primero del mundo en personas con discapacidad al sumar 42.844 trabajadores, de los que 30.434 son mujeres.

El pasado ejercicio se superó además la serie histórica de empleo de personas con discapacidad con 13.230 nuevos puestos de trabajo repartidos entre 818 ocupados por personas con discapacidad visual; 5.327 con discapacidad física; 980 para personas sordas; 2.391 con discapacidad intelectual; 2.327 puestos para quienes tienen discapacidad psicosocial --anteriormente enfermedad mental--; y 1.387 más con otras discapacidades diferentes.

Por otra parte, el Grupo Social ONCE firmó en 2022 un total de 8.401 contratos indefinidos, de los que 1.155 lo fueron para vendedores de los productos de lotería --38 en Asturias--, y logró 259 puestos de trabajo para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

Además, ONCE elevó un 8,5% sus ventas de productos de lotería hasta los 2.426 millones de euros , con 1.372 millones de euros repartidos por todo el país --un 55,3% de las ventas--.

Del total de ingresos, un 32,6% se destina a salarios y gastos de gestión; un 9,5% se invierte íntegramente en servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad --unos 230 millones de euros en toda España--; y el resto 2,6% en una prima de participación de la plantilla, programas de investigación e inversiones futuras.

Los ingresos permitieron acoger a 3.100 personas que perdieron la vista en 2022, 52 en Asturias , y recibieron la atención personalizada con la que ya cuentan las 70.490 personas ciegas afiliadas a la ONCE. Así, en Asturias cuentan con 28 perros guía.

ONCE cuenta en Asturias con 560 vendedores , nueve centros de trabajo y colaboró con 20 organizaciones sociales de la discapacidad para hacer realidad proyectos de empleo, formación o accesibilidad

En los últimos años, las empresas del Grupo Social ONCE han impulsado la contratación de personas en riesgo de exclusión, como 119 mujeres víctimas de violencia de género, 28 refugiados ucranianos y otras 293 personas vulnerables. Y mantienen la vocación internacional, por ejemplo, en Colombia, donde trabajan 349 personas en dos plantas de lavandería industrial en Bogotá y Medellín, de las que 193 tienen algún tipo de discapacidad.