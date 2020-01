Los ladrones han vuelto a aparecer en la zona rural. En este caso en la parroquia de Quintes (Villaviciosa) a pocos kilómetros del concejo de Gijón. El objetivo ha sido un bar muy conocido en la zona, Casa Kilo, y por el momento se desconoce el importe total del robo. Según Denisse Buznego, la propietaria del restaurante "no sabemos lo que robaron porque en la máquina tragaperras no llevamos nosotros la recaudación. En la caja registradora se llevaron el cambio y una pequeña cantidad de dinero".

Los ladrones accedieron a través de una ventana y actuaron rápidamente "fue sobre la una y media de la mañana, rompieron una de las ventanas y accedieron al local". No es una hora muy tardía por lo que sospechan que conocían las rutinas de los propietarios del bar que a esa hora ya no están en el negocio. Habitualmente descansan los lunes por la tarde y los martes pero esta semana cambiaron los descansos por la fiesta de Reyes Magos con cabalgata entre Quintueles y Quintes. Esto debía ser conocido por los "cacos" que aprovecharon la madrugada del martes al miércoles para perpetrar el robo.

Más robos en la zona de Quintes

La propietaria de Casa Kilo desveló durante la entrevista que " en el pueblo se habla ya de que intentaron entrar en otra casa y entraron en un bar que ya no está alquilado y que al ver que estaba vacío no robaron nada". La Guardia Civil está desarrollando la investigación y no descarta que este robo pueda estar relacionado con otros que se produjeron últimamente en Fano y Lavandera, en las proximidades de Gijón. Los propietarios de Casa Kilo piden que se extremen los controles en la zona y que aumente la seguridad en la zona rural "en Quintes hay muchas viviendas unifamiliares y no es agradable que te den este tipo de sustos".