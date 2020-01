La odisea de 200 asturianos para volver a casa tras quedarse sin avión en Alicante

Unos doscientos asturianos se han visto afectados por el cierre del aeropuerto de Alicante y no han podido coger el avión que les tenía que traer de vuelta a casa. La mayor parte son jubilados que habían ido a pasar unos días de vacaciones a Benidorm, Altea o Calpe y que han descrito como una “odisea” el viaje de regreso.

“Nos han obligado a coger un tren hasta Madrid, que no es Alvia ni nada, y después un autobús hasta Asturias”, ha contado en COPE uno de los afectados. Es Ramón Fernández de Mieres y que tiene su coche en el Aeropuerto de Asturias donde tendría que haber llegado a las 12.00 horas de este jueves y que ya no es su punto de destino porque el avión no ha llegado a salir por el cierre del aeropuerto de Alicante motivado por el incendio registrado en una terminal de salida.

El viaje de dos horas en avión se ha convertido en un regreso de más de trece horas entre tren y autobús. Fernández ha denunciado que “hay gente mayor, con dolores de espalda que no pueden soportar tantas horas de tren y autobús”. Se ha mostrado indignado porque el turoperador encargado del viaje “ha metido miedo a la gente, con papeleos y reclamaciones, para que acepte volver de esta manera en lugar de llevarnos a otro aeropuerto”.

“Es un desastre, nos han chafado las vacaciones”, ha lamentado Fernández.

El cierre del aeropuerto de Alicante no solo ha obligado a cancelar el viaje de regreso a los jubilados asturianos que se encontraban de vacaciones en esa provincia sino que también ha dejado sin avión a los pasajeros que tenían previsto salir este jueves del aeropuerto de Asturias hacia Alicante.