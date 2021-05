El ocio nocturno podrá abrir hasta la una desde esta medianoche

Los locales de ocio nocturno de Asturias, que permanecen cerrados desde el pasado verano por culpa de la pandemia, podrán reabrir sus puertas hasta la una de la madrugada desde esta medianoche y en las celebraciones en establecimientos de hostelería (bodas, comuniones y otro tipo de reuniones), se podrán sentar un máximo de ocho personas por mesa, según ha informado este viernes la Consejería de Salud.



Esta son dos de las medidas que recoge la resolución que de la Consejería publicará hoy el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y que entrarán en vigor a partir de las 00:00 horas de mañana, sábado, 29 de mayo.



El Ministerio de Sanidad trasladó ayer que el Principado había pasado del nivel 2 al 1 (riesgo bajo) ante la buena evolución seguida por los distintos indicadores de la pandemia en la comunidad, que se mantiene además a la cabeza del país en cuanto a porcentaje de población vacunada, más del 53 por ciento.



Ante esta situación, el Principado ha decidido volver a revisar las restricciones que hay vigentes en materia de hostelería o comercio y se es establecen para el ocio nocturno condiciones similares a las de bares y restaurantes.



La ocupación de las mesas en los locales de ocio nocturno tendrá las mismas limitaciones que las del resto de los establecimientos de hostelería: un máximo de seis personas, tanto en espacios interiores como exteriores, y con una distancia mínima entre sillas de diferentes mesas de 1,5 metros.



Como medidas generales, será obligatorio el uso de mascarilla, excepto en los momentos de la ingesta, y se deberán instalar a la disposición de los clientesdispensadores de gel hidroalcohólico en varias zonas visibles y de fácil acceso.



Además, será necesario la presencia de medidores de CO 2 en los espacios cerrados y, como medida complementaria, Salud demanda un listado de clientes.



Respecto a las celebraciones en establecimientos de hostelería (bodas, comuniones y otro tipo de reuniones), en las mesas podrán sentarse un máximo de ocho personas, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,8 metros entre comensales enfrentados.



En este apartado, las medidas de seguridad recogen también un control de entrada, el uso exclusivo para personas incluidas en el listado de asistentes y que el servicio se preste siempre por camareros, sin posibilidad de autoservicio.



Además, se recomienda que los cócteles de bienvenida se celebren al aire libre o con carpas que no tengan cerrados, al menos, dos laterales.



Salud permitirá la presencia de público en las competiciones deportivas nacionales, de carácter profesional y no profesional, con un máximo del 30 por ciento de la capacidad de la grada y, en cualquier caso, la asistencia máxima será de 5.000 personas.



En las gradas o zonas en la que se sitúe el público, no se autorizará comer o beber, y en todo momento será obligatorio el uso de mascarilla. E