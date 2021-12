Los hosteleros estallan contra Barbón: “Nos ha traicionado”

Los hosteleros asturianos están indignados con el presidente del Principado, Adrián Barbón. No entienden como el gobierno asturiano vuelve a cargar contra un sector tan castigado en los últimos tiempos. El vicepresidente de la patronal hostelera en Asturias, OTEA, Javier Martínez, ha declarado a COPE que el cierre del interior del ocio nocturno y la limitación de horarios es una "catástrofe" y más a las puertas de la nochevieja porque "hemos comprado mercancía y ahora quedamos colgagos".

Lorenzo ha revelado en COPE que el Principado se había comprometido con el sector a no adoptar nuevas restricciones mientras los hospitales no rebasen las 300 camas covid ocupadas y el último dato publicado indica que las hospitalizaciones han bajado a 209. "Nos han mentido claramente y no se puede tratar con tanto desprecio al sector porque el que no tiene ninguna sensibilidad".

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este viernes el cierre del ocio nocturno durante un mes a partir de las 00:00 horas del martes. También habrá limitaciones de aforo al resto de hostelería, que deberá cerrar sus puertas a la una de la madrugada, excepto las terrazas. Y será obligatorio el pasaporte COVID para acceder a estos locales, locales de apuestas, eventos multitudinarios o residencias de mayores. Además, quedará prohibida la venta de alcohol en gasolineras y negocios minoristas entre las 22:00 y las 6:00 horas hasta el 28 de enero.

Asegura el Gobierno regional que adopta estas medidas para frenar el virus ante una situación "insostenible", aunque reconoce que la velocidad de ingresos en los hospitales ha bajado. El Principado ha adoptado estas restricciones tras mantener reuniones con técnicos de Navarra, País Vasco, Cantabria, y La Rioja.

Además, el presidente del Principado en funciones, Juan Cofiño, ha anunciado que habrá ayudas para compensar los daños. Las ayudas económicas serán inmediatas, no están cuantificadas todavía, pero serán lo "suficientemente relevantes para amortiguar el daño".

El Consejo de Gobierno del Principado ha recomendado, además, restringir a un máximo de diez personas las celebraciones de las fiestas navideñas, tanto en público como en privado, y que no participen quienes hayan sido contactos estrechos de positivos, estén pendientes de PCR o presenten síntomas catarrales.