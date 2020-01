Obligan a readmitir a la envenenadora del Hospital de Arriondas

La conocida como 'envenenadora del Hospital de Arriondas' deberá ser readmitida en su puesto o cobrar una indemnización. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha fallado que el despido de la mujer fue improcedente y el SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias) deberá devolverle a su puesto en el laboratorio del Francisco Grande Covián en el que trabajaba -cobrando todos los atrasos desde que fue apartada, a razón de 71 euros cada día- o indemnizarla con 51.200 euros.

¿Por qué la condenaron?

C. N. C. envenenó a sus compañeros de laboratorio en 2015. Todo comenzó cuando dos técnicos detectaron algún tipo de sustancia extraña en sus botellas de agua. Lo denunciaron ante la Guardia Civil, que instaló cámaras ocultas en las dependencias del hospital. Descubrieron entonces que 'la envenenadora' era la que inyectaba una sustancia similar a la sangre en las botellas de sus compañeros. Era una mezcla de sangre, vinagre y ácido clorhídrico.

La mujer fue detenida y en el juicio, en febrero de 2018, reconoció los hechos y aceptó una pena de cárcel de 18 meses, una orden de alejamiento y comunicación y pagar indemnizaciones de 6.000 euros a sus víctimas.

El error administrativo

Paralelamente al juicio, el SESPA inició un trámite para despedir a C. N. C.; un proceso que estuvo paralizado durante cuatro meses aunque "no existía causa para la suspensión", según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Por ello, el procedimiento se prolongó durante más de los 12 meses que marca la norma "con la consecuencia de la caducidad".

Por lo tanto, el TSJA ha dado la razón a 'la envenenadora del Hospital de Arriondas' y ha declarado su despido como improcedente y deberá ser readmitida en su puesto o indemnizada. Contra esta sentencia, cabe interponer un recurso de casación.