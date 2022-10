El ex número 2 de la Policía en Asturias, homenajeado por sus compañeros tras su jubilación

Casi un centenar de personas han acompañado a Anselmo de la Riva en la comida de despedida de la Policía Nacional, celebrada en el restaurante Tierra Astur, situado en el Gran Bulevar de El Vasco, en Oviedo.

De la Riva se jubiló el pasado mes de agosto, tras varios años como jefe de Operaciones de la Jefatura Superior de Asturias, que ostentó de forma provisional en sus últimos meses en el cuerpo, en el periodo de transición entre Luisa María Benvenuty y Luis Carlos Espino.

"Desde mi niñez siempre quise ser Policía, nunca pensé en otra ocupación que no fuera la Policía", aseguró en su despedida

El ex número 2 de la Policía ha estado acompañado por numerosos compañeros, por ejemplo, de la Unidad de Intervención Policial (UIP). También caras conocidas como la de la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. Al encuentro, no faltó el ex jefe de la Policía, Juan Jesús Herranz, y el actual, Luis Carlos Espino. También estuvieron presentes, entre otros, el Comisario jefe de Gijón, Dámaso Colunga; y el jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López.