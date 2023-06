El número 2 de Justicia visita Asturias y esquiva a los funcionarios que se manifestaban contra él

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha emplazado a los sindicatos convocantes de la huelga de los funcionarios de la administración de Justicia a "continuar" negociando "una vez que se constituyan las nuevas Cortes Generales".

En declaraciones a los periodistas en Gijón, antes de inaugurar en Laboral Ciudad de la Cultura el DataFórum, evento anual del sector de la justicia centrado en la cultura del dato, la digitalización y el humanismo, Rodríguez ha recordado que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa ha quedado "paralizada" al disolverse el parlamento por la convocatoria electoral del 23 de julio.

Rodríguez, quien ha resaltado el "ánimo de negociar que siempre ha demostrado el Ministerio de Justicia", se ha mostrado "seguro" de que se alcanzará un acuerdo.

Preguntado sobre si hay un agravio con otros colectivos, Rodríguez ha recordado que primero se negoció con los letrados de la administración de justicia, después con los jueces y fiscales, y a continuación con los funcionarios, pero la disolución de las cortes ha paralizado la tramitación legislativa, ha insistido.

El secretario de Estado, quien ha admitido que la Justicia "ha sufrido un revolcón importante en esta legislatura" y ha lamentado no haber podido aprobar la Ley de Eficiencia Organizativa, ha recalcado que "ahora mismo no" hay posibilidad de alcanzar un pacto hasta que haya un nuevo Gobierno.

Rodríguez ha insistido en que es "falso" que los funcionarios vayan a tener que trabajar en el mes de agosto y ha insistido en que el Ministerio de Justicia está trabajando para resolver el atasco, ya que "los principales perjudicados son los ciudadanos".

Un total de 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia están llamados a la huelga desde el pasado 17 de abril, cuando se iniciaron paros parciales. Las protestas se intensificaron el 22 de mayo con un paro indefinido para aumentar la presión sobre Justicia.

Protestas en Gijón: "Soy vasco, no tengo miedo"

Una treintena de funcionarios se han manifestado este miércoles a la entrada de La Laboral, donde se celebran las jornadas, coincidiendo con la llegada al acto del secretario de Estado de Justicia. A pesar de que ha accedido al recinto monumental por una puerta secundaria, ha asegurado que no ha sido cosa suya: "Me he bajado del avión, me han montado en un coche y me han traído; soy vasco, no tengo miedo a nada", ha dicho Tontxu Rodríguez.

La delegada de CSIF en Asturias, Cristina Esteban, ha denunciado que "la Justicia está paralizada desde hace seis meses" porque "desde enero prácticamente no salen papeles del juzgado", por lo que ha insistido en que "tiene que sentarse a negociar y hablar con los trabajadores".

La mayoría de los funcionarios de la administración de Justicia en huelga ha apoyado en asambleas en todo el país continuar el paro indefinido que mantienen desde el pasado 22 de mayo para exigir mejoras salariales y laborales.

En el caso de Asturias, donde según las mismas fuentes el paro fue secundado ayer por más del 85 % de los trabajadores convocados, las asambleas celebradas en Oviedo, Gijón y Avilés han dado como resultado un respaldo a la continuidad del paro de 362 votos a favor mientras que 28 han respaldado suspenderlo y se han registrado seis en blanco.