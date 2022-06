El nuevo retraso para construir el IES de La Corredoria deja preocupado al alcalde y cabreados a los vecinos

Como un jarro de agua fría han recibido en el ovetense barrio de La Corredoria el nuevo retraso en la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria. La previsión desde 2019, era que este centro educativo estuviese en funcionamiento en el presente curso escolar, pero sucesivos problemas de diferente índole han ido retrasando, para desesperación de padres, profesores y alumnos el comienzo de las obras. Ahora, la empresa encargada de comenzar los trabajos se retira del proyecto por el aumento en el coste de los materiales.

Las reacciones no se han hecho esperar. De una lado, la consejera de Educación Lydia Espina, y tratando de calmar los ánimos, dice que "nosotros ahora tenemos que revisar los precios con la prioridad de hacerlo en el plazo más corto posible". La Consejería va a llevar a cabo ahora una revisión de precios para agilizar la licitación de la obra. Resignado y preocupado se mostraba el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. El regidor ovetense confirma que recibía la llamada telefónica de la consejera en la tarde de este miércoles para comunicarle la decisión de la empresa con todo lo que acarrea. Dice el regidor ovetense que la llamada telefónica "le dejó preocupado porque ahora la obra se va a demorar unos cuantos meses, con los nuevos retrasos que eso supone para un barrio tan importante como el de La Corredoria. Desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA), su pesidenta, Sonia Ribeiro,y en declaraciones a la Cadena Cope, dice "hay desinterés porque sino el Principado ya se hubiera movido para solucionar todos estos problemas, aunque nosotros ya nos esperábamos una actuación por parte de la empresa y de la administración de este tipo, porque cuando ya vimos que a finales del año pasado no comenzaba la construcción, ya nos imaginábamos que esto no iba a terminar bien.