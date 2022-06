Nuevo lío de Barbón con el AVE: niega que la ministra lo prometiera para marzo, pero tenemos los audios

Tras el aluvión de críticas recibidas por los escasos frutos de su "maratón" de reuniones con varios ministros en Madrid, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha intentado defenderse este jueves corrigiendo, incluso, las palabras pronunciadas por la propia ministra de transportes, Raquel Sánchez, durante sus últimas visitas a Asturias.

Según Barbón, nadie prometió que la variante de Pajares estaría lista para el primer trimestre de 2023. "Es mentira", responde el presidente cuando le preguntamos por ello. "La fecha del ministerio, que había hecho pública hace semanas, decía primer semestre", insiste el presidente asturiano, con lo que el nuevo anuncio de que será enmayo cuando llegue el AVE a Asturias, en plena campaña electoral, no supone ningún nuevo retraso.

Pese a las palabras de Barbón, nuestro archivo dice todo lo contrario. En septiembre de 2021, tras el primer viaje en pruebas por la Variante, la ministra aseguraba en Lena: "Nos podríamos situar, si no hay problemas de mayor calado, en el primer trimestre de 2023".

Y ya en abril de este año, durante una visita a Ribadesella, reiteraba "va a ser una realidad cuando a principios del año que viene entre en servicio"

Además de la polémica sobre los plazos para llegada del AVE, Adrián Barbón, rechaza las acusaciones de "electoralismo" en la elección de la fecha porque, al ser mayo periodo electoral, no puede haber acto oficial de inauguración.

Incluso ha pedido a la oposición "que no se ponga nerviosa". "Me parece triste que algunos grupos piensen que voy a hacer un acto inaugural porque no lo permite la ley, con lo cual no habrá inauguración sino puesta en marcha. Me pregunto si preferían que se retrasara esa puesta en marcha", ha indicado el presidente asturiano, que también asegura que "es imposible que se adelante porque la autorización de seguridad no estará completa hasta el mes de mayo".

Adrián Barbón insiste en que "ese maratón ministerial se va a repetir más a menudo" y ha pedido "tranquilidad" a los grupos de la oposición aventurando que algunos "ya están muy nerviosos por las encuestas".