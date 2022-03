Nueva estrategia frente al covid: ¿qué hago si me contagio y tengo síntomas leves?

La nueva estrategia para controlar la pandemia de la covid-19 que se aplicará desde el lunes en toda España supondrá, en el caso de Asturias, focalizar la vigilancia sobre el 35 por ciento de su población -casos graves, mayores de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas y personal sanitario y sociosanitario-, a la que seguirán realizándose test diagnósticos.



Esta línea de actuación, aprobada el pasado martes por la Comisión de Salud Pública y que contempla eliminar los aislamientos de los casos leves y asintomáticos y las cuarentenas de sus contactos, ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por la directora general de Salud Pública del Principado, Lidia Clara Rodríguez, y por el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Mario Margolles,



La estrategia, según ha apuntado Rodríguez, se aplicará siempre que los indicadores de utilización de los servicios asistenciales se encuentren en un nivel bajo "y deja espacio a que las comunidades autónomas puedan tomar otras medidas que consideren necesarias sin salirse de este marco".



El documento plantea además que el diagnóstico de pacientes con sintomatología leve compatible con covid-19, por su parte, se deje a criterio del profesional, de manera que se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo.



En esta nueva etapa de la pandemia que está a punto de comenzar, los casos confirmados leves, y también los asintomáticos, no tendrán que hacer aislamiento ni los contactos estrechos cuarentena -que en ambos casos es de siete días-, pero se les recomendará hacer uso de medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables.



Los centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios podrán implementar medidas específicas de aislamiento y control y los casos positivos deberán aislarse en las residencias cinco días, medida que se levantará si el quinto transcurre sin sintomatología, aunque los trabajadores deberán tener además una prueba de antígenos negativa, un criterio que se aplicará también a los pacientes hospitalizados.



Según la directora general de Salud Pública, con estos nuevos criterios en los casos de personas que presenten síntomas leves, a expensas de que un médico opte por tramitar su baja, la recomendación es que hagan teletrabajo, reduzcan todo lo posible su interacción social, utilicen mascarillas y extremen la higiene de manos durante diez días.



En cuanto a la posibilidad de que sea necesario administrar una cuarta dosis de la vacuna, Rodríguez ha pedido esperar a que se pronuncien los expertos y la ponencia de vacunas sobre su idoneidad o no y centrarse, por el momento, en seguir inmunizado a algunos grupos etarios más jóvenes que aún no han alcanzado la misma cobertura que otros y a los niños que están a la espera de la segunda dosis tras haberse contagiado con la variante ómicron.



Esta nueva forma de controlar la pandemia estará vigente mientras no se produzca "un cambio significativo" en la tendencia que apunte a una circulación no controlada a un cambio en la situación epidemiológica que requiera restaurar medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.



La idea es que se prolongue hasta que se implemente del todo el sistema centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas similar al de la gripe, que se pondrá en marcha antes del primer trimestre de 2023 y, hasta entonces, se mantendrán operativas las estructuras extraordinarias de vigilancia y control implantadas en la pandemia para monitorizar indicadores clave que permitan detectar precozmente cambios en la situación que puedan requerir reimplantar medidas de control. EFE