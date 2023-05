Nuccio Ordine, compromiso educativo desde el humanismo y el conocimiento

El filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine ha sido distinguido este jueves con el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2023 por su defensa de los valores humanistas y por su compromiso con una educación alejada de la tendencia al pragmatismo que inculca a los alumnos el placer por el conocimiento.



El jurado ha destacado que este referente del estudio de la literatura clásica y uno de los mayores expertos sobre la figura del pensador napolitano Giordano Bruno y sobre el Renacimiento establece un diálogo con la sociedad contemporánea "para transmitir, en especial a los más jóvenes, que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje".



El ensayista ha expresado el gran honor de ser distinguido con este galardón, ya que considera a España e Hispanoamérica una segunda patria donde ha encontrado "hermanos de armas" en su batalla "para defender la escuela y la universidad de la deriva mercantilista".



"En un momento en el que quienes enseñan son considerados obsoletos porque la escuela y la universidad modernas sólo estarían hechas por ordenadores y pizarras conectadas a Internet". Ordine ha dedicado el "prestigioso" premio "a quienes enseñan y cambian silenciosamente con su sacrificio la vida de sus alumnos".



FILÓSOFO QUE COMBATE EL UTILITARISMO DEL MUNDO ACTUAL



Este profesor de Literatura Italiana en la Universidad de Calabria es considerado a sus 64 años una de las voces más destacadas de la filosofía contemporánea por su reivindicación del humanismo y el conocimiento, para construir una sociedad mejor, frente al utilitarismo que domina el mundo actual.



Divulgador excepcional, ha situado algunas de sus numerosas obras en las listas de los libros más vendidos, como "La utilidad de lo inútil", un superventas traducido en 32 países y 20 idiomas y que sintetiza su pensamiento: "En una sociedad en la que sólo se considera útil aquello que produce beneficio, no nos damos cuenta de que todo aquel conocimiento considerado inútil, porque no produce beneficio, es fundamental para la humanidad". Además de "La utilidad de lo inútil" (2013), ha publicado numerosos libros como "El umbral de la sombra" (2006) y "Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal" (2017), obra en la que reivindica a clásicos como Cervantes, Shakespeare y Platón para entender temas actuales.



A lo largo de su trayectoria, ha analizado el auge de los partidos nacionalistas y de corte ultraderechista, recalcando que sólo buscan "sacar provecho de la indignación y el sufrimiento de las clases acomodadas para fomentar la guerra de unos pobres, los que han pagado la crisis, contra otros pobres, los migrantes".



El pensador ha reflexionado, además, sobre el "maltrato" que la filosofía sufre en las aulas e incluso el debate sobre si es una asignatura que, como las lenguas antiguas, es útil o no. La candidatura de Ordine, tercer italiano reconocido con este galardón tras el filósofo y escritor Umberto Eco en el año 2000 y el periodista Indro Montanelli (junto con Julián Marías Aguilera) en 1996, fue propuesta por la directora de Acantilado Editorial, Sandra Ollo Razquín.