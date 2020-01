¿ A nosotros quien nos protege ?

Los vigilantes de seguridad privada en Asturias se concentran ante Delegación de Gobierno en Oviedo denunciando el elevado número de agresiones sufridas y pidiendo más protección jurídica y elementos de autoprotección. Una concentración que se enmarca en una protesta a nivel nacional exigiendo al Gobierno Central que obligue a las empresas y usuarios a dotar de mayores elementos de autoprotección, así como de una mayor protección jurídica al colectivo. Solicitan incluir en el Reglamento de Seguridad Privada medidas de autoprotección suficientes y de obligado cumplimiento que en forma global obliguen a las empresas a dotar a su personal de medios suficientes. En igual forma el reglamento debe de avanzar hacia una mayor protección jurídica hacia el personal de seguridad privada, que en forma evidente juega un papel fundamental y complementario a la seguridad pública en lugares reconocidos como estratégicos y de pública concurrrencia.

Denuncian que judicialmente son tratados como una ciudadano más cuando se produce una respuesta ante un delito como un robo o un agresión con lo que la desprotección es total cuando no están trabajando bajo el paragüas de la Policia Nacional o la Guardia Civil. Dicen que el Gobierno Central y especialmente al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no puede seguir reconociendo la labor de la seguridad privada en ámbitos institucionales para después no asumir su responsabilidad de pasar de las palabras a los hechos. En Asturias este colectivo aglutina a un total de unas 1.500 personas concentradas en 25 empresas del sector.