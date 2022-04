"No nos consuela que un loco, un depravado, un delincuente haya acabado con la vida de Érika"

La iglesia de la Residencia Femenina que gestionan las religiosas de la congregación María Inmaculada se ha quedado literalmente pequeña para acoger el funeral por el alma de Érika Yunga, la niña de 14 años asesinada en la tarde de este pasado martes en las escaleras del edificio donde vivía cuando regresaba del instituto.

Con el corazón encogido, en primera fila se encontraban los padres de Érika, Alba y René junto a sus otros dos hijos Jhon y Randy. Al funeral también acudía el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, así como varios compañeros de clase de Érika. Unas exéquias que presidía el Arzobispo de Oviedo Monseñor Jesús Sanz Montes, quien en su homilía decía que "no nos consuela que un loco, un demente, un depravado, un delincuente haya acabado con la vida de Érika, y no nos consuela que caiga sobre él todo el peso de la ley". El prelado citaba el caso de otra niña italiana, María Goretti, también asesinada a manos de su agresor sexual a principios del siglo XX. María Goretti fue beatificado y canonizada por el Papa Pío XII.

Monseñor Sanz Montes se dirigía a la familía de Érika para decirles que "no habéis perdido a esta hija y a estar hermana, aunque haya cambiado el domicilio. No ha sido frustrante el fruto de vuestro amor que os dió a esta pequeña, no es maldito el recuerdo que hacéis de vuestra hermana, de vuestra compañera de clase".

Horas antes, el Arzobispo, y en declaraciones a los medios de comunicación declaraba que "la pena que le impondrá la Justicia no quita un ápice de dolor", "un hecho que no tiene explicación", concluía Monseñor Sanz Montes. Palabras a las puertas de la Residencia donde quedaba instalada la Capilla Ardiente con los restos mortales de Érika y por donde han pasado decenas de personas para apoyar y dar calor a una familia totalmente destrozada. Érika ya descansa en el panteón que las hermanas religiosas de la Residencia María Inmaculada tienen en el cementerio de San Salvador de Oviedo.