El Noroeste alza la voz contra Pedro Sánchez por su plan ferroviario: "Abandona a la cuarta parte del país"

Las patronales de Asturias, Galicia y León han reclamado este martes al Gobierno que el Noroeste sea considerado un "territorio prioritario" en el plan Mercancías 30, que pretende aumentar el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías en España, subiendo del 5% actual al 10% al final de esta década, con una inversión de casi 8.500 millones.



Así lo han reclamado este martes en León el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Javier Cepedado, y los máximos responsables de Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, y de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.



Las tres organizaciones patronales han presentado un documento consensuado entre los tres territorios en el que condenan formalmente la exclusión de Asturias, Galicia y León de los ejes prioritarios de transporte de la Unión Europea (UE) y exigen información al Gobierno sobre el estado de desarrollo y madurez de los proyectos de la autopista ferroviaria.



La unión empresarial conformada por CEG, FADE y FELE reitera la oportunidad y pertinencia de incluir sus territorios en el trazado del Corredor Atlántico, de forma que las infraestructuras no calificadas como red básica por la Unión Europea sean incluidas como tal en la planificación comunitaria.



Las patronales también instan al Gobierno a calificar como eje prioritario los trazados del Noroeste con el objetivo de que estos puedan optar a la financiación europea que permita agilizar unas inversiones que se están postergando de manera inadmisible.



Y precisan que para ello, es un requisito ineludible que el Ministerio de Transportes presente los proyectos a las convocatorias.



"De pretenderse realmente desarrollar el Corredor Atlántico es necesario tanto acotar su definición final como planificar su ejecución con fechas y compromisos concretos. Las actuaciones financiadas con dicho mecanismo deben estar finalizadas en 2030", recalca el documento.



Además, patronales del Noroeste advierten de que los criterios de reparto de los fondos europeos deben aplicarse sin desvirtuarse, y, tal y como recomiendan las instituciones comunitarias, los fondos deben aplicarse con una voluntad de cohesión territorial.



Denuncian que cada año que se retrasa el proyecto, las regiones del Noroeste agravan su aislamiento al tiempo que otras prosperan en un mundo cada vez mejor conectado.



Finalmente, las tres organizaciones empresariales reclaman una interlocución directa con el Ministerio de Transportes a fin de conocer el estado real de los proyectos y la voluntad del Gobierno de España de defender los intereses del Noroeste en Bruselas.



El presidente de la patronal leonesa ha explicado en que ya han solicitado una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez, para pedirle que revierta de inmediato la exclusión del Noroeste de los ejes de transporte de la UE.



Cepedano ha añadido que exigirán al Gobierno que detalle los proyectos ferroviarios en los que trabaja, y ha reiterado que el Nosroeste debe ser considerado un territorio "prioritario" dado que el Corredor Atlántico forma parte de la red básica de transportes.



Ha recalcado que siguen sin definirse los nodos estratégicos del Noroeste al contrario de lo que se ha hecho en la parte este de la península ibérica.



Por su parte, Calvo ha añadido que la exclusión del Noroeste de este plan de transportes de mercancías significa que el Gobierno "abandone a una cuarta parte del país", que suma el 9% del PIB, el 9,7% del tejido empresarial y el 9,3% del empleo.



"El aislamiento de este territorio solo agravará nuestros problemas", ha incidido Calvo, que ha recordado que el Noroeste el índice de envejecimiento duplica la media nacional, con un 28% de la población con más de 65 años.



La presidenta de FADE ha remarcado que los fondos europeos "deben servir para acercar y no para aumentar la brecha que separa a unos territorios de otros", por lo que ha pedido que se repartan con criterios de "cohesión territorial" y no se centren en las zonas más pujantes como ha sucedido hasta la fecha.



Además, ha incidido en que la fachada marítima del Noroeste es la principal vía de salida de mercancías de acuerdo con el último informe elaborado por los técnicos del Corredor Atlántico y ha advertido de que "sin líneas de ferrocarril competitivas el tráfico seguirá siendo intensivo por carretera lo que repercutirá en los costes de las empresas".



Finalmente, el presidente de la patronal gallega ha agregado que es necesario lograr "compromisos" del Gobierno ante las inversiones "contenidas" para el Corredor Atlántico, lo que generara profundos desequilibrios porque de mantenerse la propuesta del Gobierno "España avanzará a dos velocidades en materia de transportes". EFE