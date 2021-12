La Nochebuena de Barbón: "Cenaré solo por primera vez en mi vida"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, cenará solo esta Nochebuena en el apartamento que tiene en la sede de Presidencia, en Oviedo, donde está cumpliendo la cuarentena tras haber dado positivo en covid.

Es la primera vez que Barbón no puede reunirse con su familia en un día tan señalado. A través de una carta publicada en Instagram, el Jefe del Ejecutivo asturiano cuenta cómo va a pasar este día y envía un mensaje a todas aquellas personas, que como él, tendrán que renunciar en este día a una Nochebuena familiar por culpa de la pandemia.

A continuación reproducimos íntegramente el texto de la misiva publicada:

En mi familia, como en la gran mayoría de las familias, la Nochebuena siempre se ha vivido como una noche especial. Más allá de las creencias que cada uno tengamos, es una noche de encuentro, de recuerdos y, también, de esperanzas.



El año pasado ya fue una Nochebuena especial. Frente a las reuniones habituales de otros años, cenamos sólos mis padres, mi hermano pequeño y yo.



Hoy, lo será aún más.



Por primera vez en mi vida, la pasaré solo. No soy una excepción. Muchísima gente la vivirá así, como consecuencia del COVID. De forma especial quiero recordar a las personas que están hoy hospitalizadas y a todas aquellas que no tendrán una Nochebuena familiar por encontrarse trabajando en aquellos servicios, que son vitales y esenciales, para el conjunto de la sociedad. También quiero recordar a todas las personas que pasan desde hace años estas fechas solitariamente.



Aunque el virus me tenga aislado, pasaré la Nochebuena solo, pero no me sentiré solo. Llamadas y videolllamadas, me permitirán estar en contacto con la gente que quiero, mi familia y mis amistades. Igual que no me he sentido solo en todos estos días. A pesar de no estar bien, me habéis hecho sentir bien con tanto cariño. Gracias, de verdad, por tanto.



Y en esta noche mágica, pese a la dureza de este tiempo que nos ha tocado vivir, no dejéis que el dolor apague la sonrisa de los niños. Pienso en mis sobrinas, Cayetana y Martina y me niego a rendirme, dejándoles un mundo peor. Vivimos tiempos inciertos, sí. Duros, también. Pero no dejemos que apaguen nuestra esperanza. La humanidad superará este tiempo oscuro y recuperaremos la alegría de la vida, la esperanza del mañaña. No por nosotros, sino por los niños y niñas que, en cada familia y en el

conjunto de la sociedad, representan esa ilusión.



Feliz Nochebuena a todas las personas. Y recordad: en espacios interiores aseguraros que estén bien ventilados. Una precaución necesaria ante la visita de ómicrón estos días finales de año.



Mi esperanza está con vosotros y vosotras. Y estoy seguro que, al final, venceremos.