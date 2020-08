Ningún contagiado tras el estado de alarma ha fallecido en Asturias

El Observatorio de Salud del Principado de Asturias, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, ha publicado este martes el último informe de mortalidad relacionado con el coronavirus, en el que se refleja que desde el inicio de la pandemia han fallecido en Asturias 417 personas con coronavirus. El informe especifica que ninguna de las personas contagiadas tras finalizar el estado de alarma en junio ha fallecido, si bien murió una persona que se contagió con anterioridad.

El documento, detalla que el número de fallecidos desde el 29 de febrero arroja una tasa de 40,2 casos por cada 100.000 habitantes. Salud recuerda que la mortalidad con coronavirus se refiere a casos confirmados con infección activa o resuelta, siendo la manera más habitual de confirmación la prueba de laboratorio. Precisa el observatorio que las cifras aportadas al Ministerio de Sanidad son diferentes a estas porque "solo incluyen, por decisión del propio Ministerio, los casos confirmados mediante PCR". Los datos remitidos al Ministerio reflejan 340 fallecidos con PCR positiva.

Del total de decesos, 233 han sido mujeres y 84 hombres. Para los elaboradores del informe esta diferencia es "estadísticamente significativa". De hecho, reflejan que las tasas de incidencia son ligeramente superiores en mujeres (44,4 casos/100.000h) que en hombres (35,1 casos/100.000h). En relación al total de casos, el 11,8% de los afectados por el coronavirus han fallecido en Asturias.

El informe refleja que entre las 417 personas fallecidas "no hay ni una sola persona fallecida que no presentara un factor previo conocido", aunque sean distintos los niveles de gravedad. "Solo hubo una persona que al no tener historia clínica del SNS no se pudo recoger esa información", destacan.

ENFERMEDADES ASOCIADAS

En concreto, más de la mitad (63%) de las personas fallecidas con COVID-19 lo han hecho con Hipertensión arterial (HTA). Le sigue en frecuencia con un tercio de las personas fallecidas tenían cardiopatía (42%), y demencia de distinto nivel de gravedad, pero demencias (43%).

Eran diabéticas un 27% de las personas fallecidas y más de un quinto de las personas fallecidas tenían EPOC, asma o bronquitis crónica. Además, un 19% tenían antecedentes de ictus y una de cada seis personas fallecidas tenía una insuficiencia renal crónica (17%). Los pacientes con enfermedad oncológica que han fallecido con coronavirus suponen el 12% del total, mientras que un 11% de las personas fallecidas tenía enfermedades neurológicas como párkinson.

En cuanto a la edad promedio de fallecimiento, esta se sitúa en los 83,9 años, muy superior a la de los casos COVID-19, que se sitúa en 60,2 años. En relación a la población existente de esas edades y sexo, las mayores tasas suceden en las personas de 90 y más años.NIVEL MÁS

BAJO POR CCAA

En comparación con las cifras de morbilidad a nivel nacional, las asturianas "son muy bajas", ya que suponen "la mitad" que las tasas promedio nacionales "y casi cinco veces más bajas" que la autonomía con tasas más altas.

Respecto a las tasas de morbilidad en los últimos 14 días las cifras asturianas "son las más bajas de toda España".

A la luz de estos datos, el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha señalado que las cifras deben servir para "no bajar la guardia" y continuar actuando "con contundencia" frente a los rebrotes.