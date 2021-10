El PP niega un "movimiento" contra López-Asenjo, al que considera un "tránsfuga"

El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha negado este lunes que el partido haya emprendido un "movimiento" contra el exconcejal popular de Gijón, Alberto López-Asenjo, a quien, tras darse de baja en el partido y continuar como edil no adscrito, se le debe tratar "como lo que es, un tránsfuga".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Queipo ha explicado que el relevo en la portavocía gijonesa, que ha pasado a ostentar Ángela Pumariega, se lleva a cabo en "cualquier empresa cuando algo no funciona".

"El grupo municipal no estaba dando todo lo que podía dar. Cuando se hacen cambios es para mejorar y llevar más allá la acción de la institución", ha dicho antes de recordar que López-Asenjo fue apartado del cargo no por una "imposición", sino tras una decisión de la Junta Local del PP gijonés, que no piensa "en absoluto" en nuevos cambios.

Antes de subrayar que Pumariega representa un "perfil muy bueno" y que el partido está "muy cómodo con ella", Queipo ha asegurado que le produce una "verdadera pena" la decisión de López-Asenjo de separarse de las siglas de los populares y actuar de forma independiente, por lo que a partir de ahora se le debe considerar un "tránsfuga".

"Desearle lo mejor en su futuro político", ha apostillado el secretario general de los populares asturianos.

El exportavoz del grupo municipal anunció la pasada semana que abandona el partido con el fin de defenderse en los tribunales de las acusaciones de “maquinación” vertidas por dirigentes del PP local.

López-Asenjo, portavoz del grupo municipal hasta hace dos semanas, fue apartado del cargo después de que en la junta local del PP de Gijón del 13 de septiembre varios militantes del partido le reprocharan la filtración de un informe de la intervención general sobre las cuentas del grupo en la época en que lo lideraba el actual presidente del PP gijonés, Pablo González.