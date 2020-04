"Yo nací durante la crisis del coronavirus"

A pesar de que los contagiados por coronavirus copan todos los focos de atención en los hospitales, también suceden otras cosas. Por ejemplo, alumbramientos. En el HUCA siguen naciendo niños y niñas. Uno de estos pequeños asturianos es Teseo. Sus papás, Laura y Usmel, han contado en Herrera en COPE Asturias cómo han afrontado los últimos días del embarazo y el nacimiento de su hijo en plena crisis sanitaria por el COVID-19.

"He llevado la situación como buenamente he pedido; en el HUCA me trataron súper bien, pero la figura del papá se ha echado de menos y me da pena que se haya perdido los dos primeros días de Teseo", lamenta Laura, que asegura que la extraña situación no le ha pillado por sorpresa: "Chocaba ver a todos los médicos y enfermeras con mascarillas, pero estamos adaptados a verlos y éramos conscientes de que nos iba a tocar", explica.

Y eso que se le adelantó la fecha del parto: "Si hubiese dado a luz cuando me tocaba, hubiésemos estado en la misma situación; pero tengo me pilló descuadrada el cambio", reconoce. "Tampoco sabemos si ha sido mejor dar a luz ahora o dentro de 15 días, pero no sabemos cómo va a evolucionar la situación, no sabemos si va a estar mejor, igual o peor", reflexiona Laura.

Mientras la mamá estaba en el hospital, el papá se tenía que conformar con las llamadas y videollamadas: "Nos han ayudado mucho las nuevas tecnologías -reconoce Usmel-, cada hora estábamos llamándonos para comprobar que todo iba bien y que el peque estaba bien. Nos han ayudado a estar tranquilos, tanto yo como Laura".

Afortunadamente, sí pudo estar en el parto: "Ayudé en lo que pude", ha contado en COPE. Ahora ya están los dos en casa y son los familiares los que tienen que utilizar las videollamadas para conocer al pequeño Teseo. Hasta la bisabuela ha cambiado su viejo móvil por un smartphone: "Tenía un móvil normal, hasta ahora iba tirando sin arreglarse del todo con las nuevas tecnologías, pero ahora ya se ha convertido casi en primera necesidad por la felicidad de todos. Así que le hemos conseguido un smartphone para que pueda ver al peque", ha explicado Usmel.