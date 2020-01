Muprespa y ONCE presentan el cupón del 11 de enero

El próximo sábado 11 de enero el cupón de la ONCE llevará además de la idea de dar un "sueldazo" para toda una vida la idea de celebrar los 90 años de vida de una mutua que vela por la salud de 21.000 trabajadores en Asturias y que ha firmado convenios con un total de 2.600 empresas en el Principado. La ONCE y Muprespa han presentado en la sede que la Mutua tiene en Gijón el cupón del próximo fin de semana y tanto José Ignacio Díaz Lucas (Director territorial Norte de Mutua Fraternidad Muprespa) como Pedro Ortiz (Delegado Territorial de la ONCE en Asturias) han hecho ver la coincidencia de valores que se presentan en la filosofía de las dos empresas: cercanía, compromiso, ayuda, calidad, integración.

La imagen que refleja el cupón

Ignacio Díaz Lucas, director territorial norte de Fraternidad Muprespa explicó el dibujo que está presente en el cupón. "La idea que hemos querido que esté presente en el cupón es la de una personas que reciben ayuda, que están en el centro de la imagen y que son el centro del objetivo que tiene Muprespa en su filosofía de empresa y de mutualidad. Ayudar a las personas, dar servicios de calidad y que el cliente esté conectado en todo momento con los canales de atención de la mutua por la vía tecnológica". El cupón trata de reflejar todo lo que es Muprespa y que en muchos casos coincide con los valores de emrpesa de la ONCE.

Muprespa cumple 90 años de vida y tiene tres sedes en el Principado de Asturias con oficinas en Oviedo, Gijón y Avilés