El motivo por el que Gijón ha perdido el I Congreso Nacional de Ostomizados

El I Congreso Nacional de Asociaciones de Personas Ostomizadas, que contará con doscientos asistentes, tendrá lugar del 30 de septiembre al 1 de octubre en la localidad de Soto de Cangas, en Picos de Europa, después de que la organización del evento cancelara la celebración en Gijón por falta de aseos adaptados.



La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (Fapoe) ha señalado este martes que el cambio de sede de la reunión ha sido tomado tras tener conocimiento de que el grupo hotelero La Pasera ha instalado seis aseos adaptados en sus hoteles emplazados en Picos de Europa.



"En la FAPOE tenemos que ser consecuentes y coherentes con nuestras necesidades y nuestro discurso ante la sociedad y las administraciones", ha señalado la responsable de Comunicación de la entidad, quien entiende que "no sería muy lógico" celebrar el congreso en Gijón en un hotel que "carece" de aseos adaptados a las necesidades de estos usuarios.



Según ha subrayado, los aseos adaptados a las necesidades de las personas ostomizadas son "imprescindibles".



Sin aseos adaptados, ha explicado que las personas ostomizadas, que viven con una bolsa pegada al abdomen para poder recolectar las excretas corporales, "no tienen otro remedio que arrodillarse delante de un inodoro o agacharse muchísimo para vaciar una bolsa de ostomía sin salpicar y sin salpicarse, posturas que no todos pueden adoptar y que no son saludables". EFE