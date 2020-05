Al monte para hacer los deberes

Una familia de Berzana (Tineo) está sufriendo un confinamiento con más limitaciones que la mayoría de los asturianos. La nula cobertura en la zona impide disponer de una aceptable conexión a Internet. Las dos niñas, Rut y Cristina, de 13 y 12 años (estudiantes de Primero de la ESO y Sexto de Primaria), se enfrentan a grandes dificultades para seguir con el curso escolar. Para ello, necesitan ir a un monte tres kilómetros alejado de la casa familiar para descargar las tareas y recibir y enviar correos electrónicos.

Iván Cornás, ganadero de profesión, es el padre. Su historia, recogida por la periodista Demelsa Álvarez en 'La Nueva España' , ha tenido un altavoz nacional este domingo en 'Tiempo de Juego'. Puedes escuchar la entrevista pinchando aquí.

"En casa tenemos un 'router' colocado en una esquina de la casa donde coge una raya de cobertura 3G, que a veces está y otras no, y nos vamos arreglando como podemos. Pero, como en ocasiones desaparece esa pequeña raya, nos vemos obligados a tirarnos al monte, donde, irónicamente, sí tenemos muy buena cobertura 4G. Tenemos cobertura donde no se necesita, en las montañas, los prados… y en nuestras casas nada. Vivimos en un pequeño valle y ese es el motivo por el que no nos llega", explica Cornás en COPE.

El pueblo cuenta con 20 casas, en las que hay otros cinco niños. "No se necesitan grandes inversiones; la inversión más importante ya está hecha. Hay un repetidor al lado de casa". Por ello, lamenta unas carencias que tienen una solución factible. A un kilómetro de la casa de la familia Cornás, existe un repetidor de televisión que se podría adaptar a telefonía móvil. También hay un cable de fibra óptica que llega hasta unas minas de carbón que se acaban de cerrar. "Es como encontrarse en un restaurante y ver pasar a un camarero con comida mientras esperas un plato que nunca llega", dice abiertamente el padre de Cristina y Rut.

El día a día en Berzana, con los colegios cerrados, puede complicarse. "Yo me dedico a mis trabajos de ganadería. Las niñas tienen edad suficiente para ser responsables de sus tareas y sacan buenas notas. Si por lo que sea no va bien Internet, que es casi todos los días, me lo dicen, y dejo el trabajo que esté realizando en ese momento. Nos desplazamos tres kilómetros al medio del monte para coger cobertura y usando un móvil como conexión compartida conseguimos descargar las tareas y a veces también hacerlas. Si hace buen tiempo nos desplazamos en un quad y los hacemos al aire libre, encima de un remolque. Si vemos que llueve, hacemos los deberes dentro de un todoterreno".

"Este no es el único inconveniente que tenemos por el hecho de vivir en un pueblo. Hay más: por ejemplo, mis hijas, al terminar Primaria y empezar en el instituto, dejan de tener derecho de transporte desde su casa hasta el colegio; inexplicablemente, pretenden que se desplacen casi tres kilómetros andando a lo largo de una carretera general a las 7:30 de la mañana y a las 14:30 de la tarde. Por lo que también me veo obligado a dejar mis trabajos y desplazarme siete kilómetros para dejarles en la puerta del instituto", cuenta Iván Cornás, que añade: "Podría explicar muchas más cosas injustas que nos pasan en los pueblos, donde tenemos obligaciones y parece que muy pocos derechos. Si existe una España vaciada es por motivos como los que nos ocurren a nosotros. Este no es un caso aislado, más bien es algo normal que pasa en la mayoría de los pueblos. Nos tratan a veces como si fuésemos ciudadanos de segunda", critica Iván Cornás en la entrevista en 'Tiempo de Juego'.