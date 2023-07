Momento histórico en la Variante de Pajares: comienzas las pruebas con trenes de mercancías

La Variante de Pajares ha vivido este fin de semana un momento histórico con el paso en pruebas del primer tren de mercancías. La popular locomotora 256 ha atravesado con éxito los casi 50 kilómetros que suman los túneles construidos bajo la cordillera Cantábrica. Y lo ha hecho para recorrer la distancia que separa Pola de Lena de Pola de Gordón en las dos direcciones.

Las pruebas se habían limitado, hasta ahora, al paso de trenes de pasajeros. Ahora circula también la superlocomotora 256 que está diseñada para circular por ancho ibérico pero también dispone de motor bi-tensión para poder hacerlo por las líneas de nueva electrificación, según informa el Diario de León. Las pruebas van a seguir hasta que la línea pueda ser validada para el paso de mercancías. Con pasajeros comenzaron en septiembre del año pasado y ya se están haciendo con dos trenes circulando a la vez y a 200 kilómetros por hora.

La etapa de ensayos aún no está completada y se va a extender durante los próximos meses. Si no hay nuevos contratiempos, la Variante de Pajares entrará en servicio en noviembre. Es la última fecha ofrecida por el Ministerio de Transportes para la llegada del AVE a Asturias después de no pocos retrasos.

El consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha explicado que la circulación de los trenes de mercancías por la Variante de Pajares reducirá dos tercios los costes actuales.

El secretario general del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Flórez, anunció el pasado mes de mayo durante una visita a Oviedo que la puesta en servicio de la infraestructura será "a lo largo del mes de noviembre". De cumplirse ese calendario, habrán pasado casi veinte años desde que fue colocada la primera dovela. Lo hizo en 2004 el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos. Al año siguiente, José Luis Rodríguez Zapatero asistió como presidente del Gobierno al inicio de las excavaciones y prometió que la obra estaría lista en 2009. Han tenido que pasar casi dos décadas para completar la obra.