Moctezuma y las protestas en museos: "No es la manera. Hay otras formas de protestar"

El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma se ha posicionado este martes en contra de lo que ha calificado como "atentados" contra obras de arte. El galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ha manifestado que entiende las protestas por el devenir del planeta, pero que no comparte la manera de expresarlas.

Moctezuma ha afirmado comprender esas protestas, pero no está de acuerdo con ellas: "Imagínate lo que es llenar de salsa de tomate una obra como Los Girasoles de Van Gogh. Esa obra es un canto a la vida. Creo que no es la manera, hay otras formas de poder protestar. Todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente es terrible, pero la vía que en estos días se ha elegido no es la adecuada".

El arqueólogo se ha expresado en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Hotel Reconquista, tras haber desembarcado este lunes en la ciudad para asistir a la ceremonia del viernes. Ha hecho una defensa de las Ciencias Sociales: "Es muy importante saber y conocer nuestro pasado. La arqueología y la historia nos permiten eso. Entrar en ese pasado. Son disciplinas que nos llevan a nosotros mismos y ahí está su valor". Y también, de manera más concreta, sobre su rama, la arqueología: "Una de las grandes enseñanzas de la historia de la arqueología es ver lo que fuimos y lo que somos ahora. Hay que aprender las lecciones del pasado para no incurrir en los errores del presente".

La agenda de Moctezuma está siendo intensa, como la de todos los premiados. El mexicano estuvo este martes en Pola de Lena en un encuentro con alumnos del Colegio Sagrada Familia y también ha desarrollado un encuentro con el público en el Museo Arqueológico de Oviedo. Este miércoles desarrollará un encuentro con alumnos de la Facultad de Humanidades y un almuerzo con arqueólogos.