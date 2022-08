La ministra de Justicia, en Gijón: "O estamos con la eficiencia energética o a favor de Putin"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha mostrado "segura" de que ninguna comunidad autónoma va a incumplir el decreto de ahorro energético que entrará en vigor este miércoles.

Según la titular de Justicia, se vive actualmente una situación de incertidumbre y a partir de otoño o invierno no se sabe "lo que va a pasar con lo que va a hacer Putin con esa guerra absolutamente injustificada en Ucrania".



"La disyuntiva es, o estamos con Europa y con medidas de eficiencia energética o a favor de Putin", ha añadido Llop, que ha incidido en que hay que estar a la altura de la solidaridad que reclama y necesitan los países europeos y las personas de Ucrania.



Para ello, ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ponga orden dentro de su partido, "porque si no parece que hay un problema grave de liderazgo, y eso muy malo para España y Europa" y que cambie su forma de hacer oposición al Gobierno.



En la conferencia sectorial de ayer "ninguna comunidad se atrevió a manifestar que iba a incumplirlo", ha señalado la ministra, aunque las cinco gobernadas por el PP sí que pidieron la retirada parcial del decreto y Madrid llegó a anuncia que presentaría un recurso de inconstitucionalidad por entender que se ponen en cuestión competencias propias.



Llop ha asegurado no estar preocupada por la posible presentación de recursos porque "el Gobierno entiende que no es inconstitucional porque en ningún caso se invaden competencias", pero sí ha pedido "un acuerdo político para que se pueda ratificar en el Congreso de los diputados".



La ministra, que ha visitado este martes en Gijón la Feria Internacional de Muestras de Asturias, ha afirmado que "todo el mundo lo entiende perfectamente" porque de lo que se trata es de aplicar el sentido común con una serie de medidas que han venido para quedarse porque la energía es un bien muy preciado que no se puede desperdiciar.



Ha añadido que el decreto es lo suficientemente flexible para que las comunidades autónomas puedan aplicar las medidas de la mejor manera posible, más solidaria y eficaz "para ser eficientes a la hora de hacer esos ahorros energéticos".