Miguel Ángel López estrena la cima del Gamoniteiru y Roglic sigue líder

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) ganó en solitario la etapa reina de la Vuelta, disputada entre Salas y el Altu d'El Gamoniteiru, de 162,6 km, en la que el esloveno Primoz Roglic, segundo clasificado, mantuvo el jersey rojo.

López, el más ambicioso entre los hombres de la general, atacó a 5 kilómetros de meta para alcanzar al español David de la Cruz, que marchaba escapado, y lanzarse en esfuerzo solitario hasta la victoria, que logró con un tiempo de 4h.41.21, a una media de 34,7 km/h.

A 14 segundos entró Roglic, quien sumó 6 segundos de bonificación, y a 20 cruzó la línea Enric Mas, precediendo al colombiano Egan Bernal, que lo hizo a 22.

En la general, Roglic sigue al mando con 2.30 sobre Mas y 2.53 respecto a López.

Egan Bernal: "Estamos todos reventados"

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) dijo este jueves que la etapa reina de la 76 Vuelta a España, con final en el Altu d'El Gamoniteiru, respondió a lo esperado porque llegaron "todos reventados". "Me quedaba en la primera subida y no sé cómo he hecho para aguantar con los de delante al final", afirmó. Bernal felicitó a su compatriota Miguel Ángel López (Movistar) por su victoria en la etapa. "Me alegro mucho", señaló.

Enric Mas: Quería atacar, pero era previsible que a López le dieran margen

El español Enric Mas (Movistar) dijo que este jueves estaba en condiciones de arrancar en la ascensión al Altu d'El Gamoniteiru, pero la táctica era que arrancase primero su compañero Miguel Ángel López porque lo previsible era que le diesen margen. "Si arrancaba yo era seguro que (Primoz) Roglic vendría a por mí y si era Miguel Ángel le darían margen".

"La victoria (de López) significa mucho para el equipo", señaló. "Lo primero era respetar al equipo y el compañerismo. Tenía ganas de arrancar, pero se ha ganado la etapa y estamos muy contentos", aseguró. Sobre la ascensión de 15 kilómetros al inédito puerto del Gamoniteiru, manifestó que "es muy duro".

Mas agradeció el "supertrabajo" que han hecho a lo largo de toda la etapa sus compañeros Imanol Erviti, Nelson Oliveira y José Joaquín Rojas para poder rematar en la cima del Gamoniteiru él mismo y Miguel Ángel López dándole al equipo telefónico la primera victoria de la temporada en una de las tres grandes, en una edición en la que la mala fortuna hizo abandonar a tres de sus componentes: Alejandro Valverde, Johan Jacobs y Carlos Verona.

Tras apuntalar un poco más su segunda posición, Mas todavía cree que pueden cambiar muchas cosas porque quedan por delante "tres días durísimos, una etapa complicada, otra muy dura y la contrarreloj final". "Es un final de Vuelta muy duro y complicado y puede pasar de todo. Ahora lo primero es descansar y poco a poco empezar a pensar en mañana", destacó.

Este viernes se disputará la decimonovena etapa, entre Tapia de Casariegos y Monforte de Lemos, de 191,2 km.