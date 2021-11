Mensaje de Cofiño para los funcionarios del Principado: "Hay departamentos que van a desaparecer"

El vicepresidente del Gobierno asturiano y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha reconocido hoy que el gasto en personal de la administración asturiana ha alcanzado ya un volumen "muy relevante" y que ya no puede crecer demasiado por lo que en los próximos planes de empleo público, más que aumentar habrá que reordenar.



Previamente, el diputado adjunto del PP, Pablo González, había advertido en la comisión de Administración Autonómica del parlamento autonómico de que en los últimos diez años se ha incrementado el empleo público en un 20 por ciento y que no se podía seguir a ese ritmo.



De los 35.303 empleos públicos que había en 2011 se ha pasado este año a los 43.571, ha señalado el parlamentario popular que ha destacado que antes de la pandemia, solo entre 2018 y 2019 hubo un incremento del 10 por ciento.



"Esto hay que acotarlo. No podemos seguir permitiéndonos este volumen de empleo en el capítulo uno de personal", ha afirmado antes de que el vicepresidente señalase que, en términos brutos, no se puede crecer mucho más, aunque habrá algunos departamentos que sí lo harán y otros que desparecerán.



Ante el aumento de la plantilla de los últimos años, el vicepresidente ha afirmado que "hay un ligero crecimiento año tras año" y que básicamente se ha concentrado en los dos últimos años de pandemia en los que se contrató a 4.000 personas, principalmente en las áreas de salud y educación, que en algunos casos tendrán continuidad en 2022.



Para Cofiño, hay que aprovechar además los próximos años para refrescar la administración "con nuevas competencias y profesiones" y que, por lo tanto, habrá que centrarse en "reordenar y captar recursos de más calidad que incrementen el conocimiento de la administración publica".



Por el momento, según ha recordado el consejero, el Principado está embarcado en paralelo en varios procesos de reforma "importantes y complejos" que hacen muy difícil la gestión de la función pública, como la nueva ley de empleo "que va a modificar muchas cosas", un concurso de méritos que afecta prácticamente al conjunto de la administración después de muchos años, el decreto de teletrabajo o los procesos de estabilización de los interinos.



TELETRABAJO



A preguntas del diputado y coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, el vicepresidente ha garantizado que el acuerdo alcanzado con los sindicatos para regular el teletrabajo se cumplirá en el decreto que en los próximos meses verá la luz para regularlo.



Según Cofiño, por una cuestión de "seguridad jurídica" se ha visto la necesidad de trasladar el acuerdo a un decreto que "ya se está tramitando" y con el que se asumirá un "modelo razonable de desarrollo del teletrabajo" que en un futuro quizás haya que seguir ampliando.



Principado, COO, CSIF, SAIF y UGT alcanzaron en mayo un acuerdo para desarrollar el teletrabajo entre el personal de la administración autonómica que permitirá a la plantilla hacerlo de manera voluntaria dos días a la semana y otros tres hacerlo de modo presencial.



MINERÍA SUBTERRÁNEA



Cofiño también ha garantizado que la administración asturiana va a ser "absolutamente escrupulosa" en los procesos de autorización previstos para la puesta en marcha de actividades mineras como la que se plantea para la mina de oro de Salave, en el occidente asturiano.



"No va a haber ningún coladero en esta materia y seremos absolutamente escrupulosos", ha replicado Cofiño ante una pregunta de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, a quien ha aclarado también que "no va a haber eólicos ni molinos en ámbitos protegidos", pero que el Principado tampoco va a renunciar a que haya en otros espacios fuentes de generación de energía eólica "porque Asturias también lo necesita".