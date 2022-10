Mauro Guillén renuncia a presidir la Fundación Princesa por motivos de salud

El decano y catedrático de Dirección de Empresas en la Judge Business School de la Universidad de Cambridge, Mauro Guillén, ha renunciado por motivos de salud a su cargo de presidente de la Fundación Princesa de Asturias, para el que había sido designado el pasado 26 de mayo, según ha informado dicha institución.



Guillén, que debía reemplazar a Luis Fernández-Vega Sanz al frente de la Fundación el próximo mes de diciembre, ha notificado su renuncia por motivos de salud, una circunstancia que, asegura, le impide dedicar al ejercicio del cargo el tiempo y la dedicación a los que se había comprometido.



"Comprenderás lo que me apena tener que escribir estas líneas y te reitero mi anticipado agradecimiento por tu comprensión y la del Patronato. Quiero que sepas, además, que he trasladado esta situación a Su Majestad el Rey, al que he renovado, una vez más, mi lealtad, afecto y agradecimiento", señala Guillén en una carta enviada al actual presidente de la Fundación.



Además, asegura en su misiva que continuará prestando "en la medida de lo posible" su apoyo a la Fundación Princesa de Asturias -"a la que tanto quiero”-, una decisión con la que Fernández-Vega Sanz ha mostrado su total "apoyo y comprensión" y le ha agradecido su integridad y su compromiso con los valores de la institución, a la vez que le ha deseado una pronta recuperación.



La Fundación ha convocado una reunión extraordinaria de su Patronatopara el próximo miércoles en la que se elegirá de entre sus miembros a la persona que sucederá al actual presidente, que ha alcanzado ya el límite de edad de setenta años que fijan sus Estatutos para el ejercicio del cargo.



Mauro Guillén iba ser el sexto presidente de la Fundación que concede anualmente los títulos que llevan el título de la heredera de Corona, y que se entregarán en Oviedo el próximo 28 de octubre, tras Luis Fernández-Vega Sanz, Matías Rodríguez Inciarte (2008-2018), José Ramón ÁlvarezRendueles (1996-2008), Plácido Arango (1987-1996) y Pedro Masaveu (1980-1987).