A los asturianos les cuesta quitarse la mascarilla

La mascarilla o "el tapabocas" como muchos la llaman està presente en nuestras vidas desde hace ya muchos meses, casi dos años. Ha sido obligatoria para transitar por la calle, se ha levantado la restricción, ha vuelto esa obligatoriedad y, ahora desde este jueves la medida sevuelve a flexibilizar, con lo que no es impositivo llevarla puesta en la calle, aunque sí todavía en espacios cerrados, y recomendable utilizarla al aire libre cuando se produzcan aglomeraciones.

Son muchas las personas que esperaban este día para volver a quitarse la mascarilla, o al menos, utilizarla libremente, porque hay quien no la lleva puesta en el rostro, pero sí colgando por debajo de la barbilla o en la mano por si fuese necesario ponérsela en el exterior. Quitarse la mascarilla para muchos supone un alivio porque ya están hartos de ella, "porque respiro mal", "me quita el maquillaje", "es una lata", "estoyharto", son las expresiones que más escuchamos entre los ovetenses. Pero si nos damos una vuelta por el centro de Oviedo, comprobamos como son más las personas que todavìa la siguen utilizando a pesar de no ser obligatorio. La mayoría se la ponen porresponsabilidad, para evitar no solo el contagio propio, sino por respeto a los demás, sobre todo a las personas mayores. También hay quien se ha acostumbrado a ella desde un principio y dice no molestarle. Son las razones que nos trasladan los ovetenses.

Lo cierto es que más allá de opiniones personales, de ponerse o no la mascarilla, y de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, siempre hay quien apela al sentido común. Es muy fácil pensar que en un espacio muy concurrido, aunque sea abierto, los virus circulan a sus anchas y la posibilidad de contagio es mucho mayor. Otra cosa es transitar por una calle o una acera libre de viandante, muy despejada, con lo que darse un respiro bajándose la mascarilla por debajo de la barbilla siempre supondrá un alivio. En todo caso, todo esto queda al libre albedrío de cada uno.