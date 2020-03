Más de la mitad de los colegios públicos de Asturias no han podido presentar su contabilidad

La Junta de Personal Docente no Universitario sigue recibiendo quejas desde las secretarías de los centros educativos de Asturias por los problemas originados por la implantación del nuevo programa de gestión económica GICE. Problemas entre los que destacan que la formación en cascada impartida en diciembre no llegó a todas las personas que la necesitaba. Muchos secretarios y secretarias no empezaron a recibir formación hasta el mes de enero, es decir, con posterioridad a la fecha en que debían de cerrar las cuentas a 31 de Diciembre.

Además, añaden que los canales establecidos para resolver dudas han sido y siguen siendo insuficientes. Ha habido centros que no han conseguido establcer contacto en ningún momento. Denuncian asímismo que la falta de equipamiento llegó al punto de que algún centro no recibió el ordenador necesario para instalar el programa hasta finales de Diciembre ( unos días antes de la fecha fijada para el cierre del ejercicio). Por otro lado, señalan que, el programa no ha dejado de dar problemas que no pueden ser atribuidosa una falta de formación de los usuarios: errores en las migraciones de datos, problemas con las claves de acceso, fallos de funcionamiento debido a la falta de estabilidad del mismo.

Con todo esto, la Junta de Personal Docente, conformada por los sindicatos ANPE, UGT, SUATEA, CSIF Y SINTTA, advierten del riesgo de que haya centros que incurran en morosidad al no poder pagar a tiempo a proveedores, así como de la existencia de fallos en la emisión de facturas y errores en la migración de datos desde el anterior programa de gestión actual.

Exigen a la Consejería de Educación que proceda a proporcionar, de manera inmediata, formación y asesoramiento personalizados, así como la asistencia técnica precisa, a los responsables de las Secretarías de los centros educativos, incluyendo la ayuda necesaria para cumplimentar el impreso 347 de la Agencia Tributaria, que este año, a diferencia de los anteriores, no se está prestando.