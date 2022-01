Más de 1.600 familias rechazan la vacuna COVID infantil en Asturias: ¿por qué?

Casi 38.000 menores de 11 años en Asturias han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Representan casi la mitad de los niños que vivien en el Principado: el 44,5% de los 84.857 que hay. Sin embargo, hay 1.663 familias que han rechazado vacunar a sus hijos. ¿Por qué? Se lo hemos preguntado, en COPE Asturias, al pediatra Venancio Martínez, que tiene su consulta en el centro de salud de El Llano, en Gijón.

"Son mucho más conservadores y exigentes con la salud de sus hijos que con la suya propia; además, la incoherencia y los mensajes contradictorios, hacen que los padres desconfíen de la vacunación", explica el doctor, que añade que "hace unos días, hubo una comparecencia pública de la ministra y de Fernando Simón, que decían que no estaba recomendada la vacunación pediátrica porque no había evidencia científica suficiente y resulta que, a la semana siguiente, se empezó a distribuir la vacuna y a vacunar a los niños; eso los padres no lo entienden".

Venancio Martínez denuncia, además, que sean los propios pacientes los que, en Asturias, deciden cuándo se someten a pruebas de diagnóstico del COVID-19: "Estoy viendo algún niño que llega a la consulta con un 'moquito' y llegan con una PCR ya realizada, cuando yo nunca se lo habría hecho, porque no hay criterio para ello".

Martínez ha concedido una entrevista a COPE con motivo de su entrada en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), con un discurso que lleva por nombre "La medicina del niño y la puericultura en la Asturias del siglo XVIII" y que pronunciará, en la tarde de este lunes, en el salón de actos de la institución.