Marifé Gómez dice que se ha vacunado contra el coronavirus porque su nombre iba en una lista

El PP de Asturias cierra filas en torno a la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Marifé Gómez, por su vacunación contra la COVID-19 en la Residencia Fundación Beceña González. Vacunación contra la clama el PSOE, que exige al alcalde, José Manuel González Castro, que aclare los criterios seguidos para la vacunación de su teniente de alcalde.

Marifé Gómez, en rueda de prensa, señala que quiero que sepa la verdad porque el PP en el Ayuntamiento de Cangas de Onís es transparente y hemos actuado con luz y taquígrafos. Soy teniente de alcalde, pero por delegación soy patrona en la Residencia Beceña González y a mí me caído una respnsabilidad junto a otras dos personas de dirigir esta Residencia, y si no me hubiera vacunado hubiera cometido una irresponsabilidad muy grande. Marifé Gómez añade que se ha seguido la estrategia de vacunación marcada por el Ministerio de Sanidad, mi nombre iba en una lista, co lo que entiendo que si hubiera habido alguna anomalía, no se hubiera trasladado. La teniente de alcalde dice que espera que esta polémica se zanje y se entienda que estamos actuando correctamente y que por encima de todo está velar por la salud de los residentes.

Marifé Gómez concluye señalando que desde que comenzó la pandemia nunca he faltado al trabajo, siempre he salido a la calle, con miedo o sin miedo, pero siempre he estado ahí, aunque es verdad que cuando me dicen que tengo que vacunarme siento cierto recelo a vacunarme, aunque creo que es algo natural y que nos ha sucedido a muchísimas personas.