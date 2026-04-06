María Valverde inaugura la tercera edición de IN-Edit Gijón, el festival que fusiona cine y música

Gijón se prepara para la tercera edición de IN-Edit Gijón, el festival de cine documental musical más importante del mundo, que celebra su inauguración mañana. El acto contará con la presencia de la actriz María Valverde, quien presenta su debut en la dirección con el documental 'El canto de las manos'. La inauguración, conducida por Igor Pascual, tendrá lugar a mediodía en el Palacio de Gijón y formará parte de la grabación del videopodcast 'Nordeste Plus'.

Esteban Girón, responsable de comunicación del festival, ha explicado en COPE Asturias que esta es una edición muy ambiciosa. "Como con las bandas de música, dicen que el tercer disco es el de asentamiento, pues esta es nuestra tercera edición, y era ese momento de echar las raíces definitivas", ha señalado Girón, para quien el objetivo es mejorar cada año. "Somos responsables de que cada año tenemos que ofrecer algo un poquito mejor que el anterior".

Somos responsables de que cada año tenemos que ofrecer algo un poquito mejor que el anterior" Esteban Girón Responsable de comunicación de IN-Edit Gijón

Una programación para todos los públicos

El festival busca satisfacer a un público que Girón considera "exigente" por la gran experiencia musical y cinematográfica de la ciudad. Para ello, han diseñado una programación "para todos los públicos" que incluye desde el cine social de 'El canto de las manos', sobre un coro de músicos sordomudos, hasta documentales de artistas de vanguardia como Meridismo y bandas de punk como Fugazi.

La programación también mira hacia adentro, con documentales sobre figuras nacionales como Leiva, Los Negativos y Mikel Erentxu. Además, se rinde un "humilde y honesto homenaje" a Jorge Ilegal y se proyectará un documental sobre la gira de la banda de heavy metal asturiana WorkRide.

Más que cine y con acceso gratuito

Girón ha destacado que IN-Edit no es solo una sucesión de películas, sino un punto de encuentro para crear "sinergias". El festival incluye charlas con directores y protagonistas, entrevistas y sesiones de música en el Cefiribar, sede social del evento. También ha manifestado la intención de consolidar una "colaboración anual con el talento asturiano".

Una de las claves de esta edición es que toda la programación es de acceso gratuito con reserva previa. El responsable de comunicación explica que, aunque valoran la cultura, el objetivo es facilitar el acceso para "echar raíces". La idea, según sus palabras, "está más cerca del servicio público que de vender entradas".