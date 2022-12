Marcos Líndez reclama "menos autoproclamación constitucionalista y más acatamiento" de la Constitución

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, el socialista Marcelino Marcos Líndez, ha advertido este lunes de lo "barato" que se ha puesto hoy en día autoproclamarse 'constitucionalista'. El representante asturiano ha reclamado "menos autoproclamación constitucionalista y más acatamiento". Marcos Líndez se ha pronunciado en estos términos en su discurso con motivo del acto institucional del Día de la Constitución celebrado en el Salón Europa del parlamento asturiano.

Ha defendido el presidente de la JGPA que se puede ser perfectamente constitucionalista a pesar de mostrarse crítico o plantear cambios en la Constitución Española de 1978, siempre y cuando se acate. "Las leyes y la Constitución, como tal, no están para amarlas sino para acatarlas y creo que el acatamiento es el principal criterio, sino el único, para saber si alguien es constitucionalista o no.", ha explicado Marcos Líndez.

Por otro lado, Marcos Líndez se ha referido a una posible reforma constitucional. "Una Constitución, estoy convencido de ello, no puede expresar las necesidades de todos los tiempos", ha indicado, tras recordar las diferencias de la sociedad actual con la de 1978.

A su juicio, en España falta aún cultura y mentalidad constitucional y sigue sin entenderse la reforma como un instrumento para perfeccionarla. "Yo pido cambios constitucionales, pero no para acabar con el Estado social y democrático de derecho, sino para perfeccionarlo y acomodarlo a los nuevos tiempos", ha comentado.

En el acto han estado presentes miembros de la oposición, como Teresa Mallada, que matiza las palabras de Marcos Líndez: "Estoy de acuerdo, sobre todo cuando dice que la Constitución hay que respetarla todos los días. Pero los hechos de los sociailstas contradicen sus palabras. Respetar la Constitución no es derogar el delito de sedición, o reformar el código penal de la manera en la que lo ha hecho el PSOE".

El Grupo VOX no ha acudido al homenaje. El diputado Ignacio Blanco ha apuntado los motivos: "Vox no va a formar parte de una farsa con quienes atentan contra nuestra Carta Magna", ha declarado Blanco, alineándose así con la postura de su partido a nivel nacional, que ha confirmó que no acudirá este año al acto institucional que se celebrará en el Congreso con motivo del Día de la Constitución.