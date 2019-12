Se mantiene la huelga en los supermercados

Los sindicatos mantienen por el momento la convocatoria de ocho días de huelga en los supermercados para estas navidades ante la falta de acuerdo con los representantes de los supermercados en torno a la negociación del convenio colectivo.

Seis horas de reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos no han servido para alcanzar un acuerdo en torno a varios asuntos, pese a que los sindicatos sí dan por buena la subida salarial propuesta por la patronal. Una subida salarial que sería del 1,8% para este 2019, del 2% para 2020 y del 2,3% para 2021. Desde la patronal ASUPA explican que su propuesta también incluye una serie de medidas sociales como no perder festivos cuando coincidan en vacaciones, una cláusula que desarrolle la subrogación en determinados casos, el reconocimiento de más días en el período de lactancia o dos días más de vacaciones al año. No obstante, los sindicatos han rechazado el acuerdo por la negativa de las empresas a computar como tiempo trabajado la pausa del café o establecer un sistema de subida de nivel para los trabajadores en función del tiempo de permanencia en la empresa.

De momento, no está prevista una nueva reunión entre las partes y se mantienen los días de huelga para los días 21,22,23,24,28,29,30 y 31 de diciembre. Paros que deben de ratificar los trabajadores en asamblea en próximo domingo.