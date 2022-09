Mallada suspende la gestión de Barbón: "Es ineficaz, no ha acertado"

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha afeado este martes al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, "la ineficacia de su gestión" con unos resultados en los últimos tres años que "no le avalan en lo que queda de legislatura".



"En Asturias se pueden y se deben hacer las cosas mejor desde el Gobierno. Usted, hasta el momento, no ha acertado", se ha dirigido Mallada a Barbón en su intervención en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región, donde, no obstante, se ha ofrecido para tratar de "no perder los meses" que quedan hasta las autonómicas.



Según Mallada, Barbón "suspende en la gestión del empleo, de la fiscalidad y de la actividad económica", mientras sigue haciendo "promesas" a unos meses de las elecciones autonómicas.



La líder de los populares asturianos ha afirmado que "existe una clara correlación entre la elevada presión fiscal" que hay en Asturias y "los malos datos macroeconómicos y de evolución de la riqueza y del empleo".



A ello se suma, según Mallada, una "falta de apuesta" por la industria asturiana que tiene "efectos demoledores para Asturias como la decisión última de Arcelor, de reducir su producción significativamente", y la "injusta transición socialista".



La presidenta del PP también ha acusado a la administración socialista de haberse convertido en "el principal enemigo" del medio rural por la falta o retraso en el pago de ayudas, la ausencia de aplicación de la ley nacional de la cadena alimentaria o la "ineficaz" gestión de lobo y la "resignación" de los socialistas a la inclusión de la especie en el Lespre.



Mallada, quien también ha reclamado una mayor "implicación" del Gobierno con el sector turístico, ha denunciado además la "ineficaz gestión de la cultura" con "el reglamento de albergues de peregrinos sin hacer; el escándalo de la Fundación Selgas Fagalde sin aclarar; o las obras de la consolidación del Chao Samartín sin terminar", así como el "montaje" descubierto por el PP en torno a la oficialidad del asturiano, que "se ha desfondado y ya no tiene hoja de ruta".



EL GOBIERNO PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS ASTURIANOS



En materia sanitaria, Mallada ha acusado al Gobierno de poner "todos los días en riesgo la salud de muchos asturianos" por su "incapacidad para mantenerlo y dotarlo de medios", lo que se ha traducido en "el colapso de la atención primaria" o el aumento de unas listas de espera para las que solamente se plantean "parches de choque".



La presidenta del PP asturiano también ha afeado los problemas de planificación en el sistema educativo con un exceso de profesores interinos, una FP dual que "sigue sin ser una realidad", carencias para los alumnos con necesidades específicas o la negativa a asumir la gestión del ciclo de 0 a 3 años, mientras que en materia de servicios sociales ha puesto el foco en el "inasumible" tiempo de valoración de la discapacidad, la lista de espera en el ERA o el retraso de las ayudas para el alquiler.



Respecto a las infraestructuras, Mallada ha denunciado los retrasos en el desarrollo de la autovía del suroccidente, la confusión en las fechas de llegada del AVE, la escasez de las bonificaciones del peaje del Huerna, la desatención de la conservación de las carreteras.



Para Mallada, "consecuencia de todo lo anterior" es el declive demográfico de la comunidad, para la que el Gobierno se ha limitado a crear un comisionado que ha sido "incapaz de plantear ninguna propuesta firme de verdadera utilidad", cuando se trata de un asunto que debería tener reflejo en los presupuestos del próximo año.



Sobre las propuestas planteadas este lunes por el presidente, Mallada se ha mostrado dispuesta a "analizar y valorar cómo de eficaces pueden ser", pero ha remarcado que para combatir el problema demográfico se necesitan "políticas de verdadera conciliación, servicios públicos adecuados y suficientes, infraestructuras que verdaderamente vertebren el territorio, una burocracia razonable, eliminación de algunos impuestos en el medio rural o algo tan necesario como garantizar una cobertura tanto móvil como de banda ancha universal en toda Asturias". EFE