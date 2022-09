Mallada se reafirma como líder del PP asturiano: "No me puedo sentir más respaldada"

"Una comida privada nunca dio para tanto y no voy a valorarla", ha asegurado hoy la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, sobre el encuentro mantenido hace varias semanas por su secretario general, Álvaro Queipo, con el ex presidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos, que generó malestar en el sector del partido que respalda a la actual líder.



Durante la visita que ha realizado las instalaciones de la quesería Rey Silo, en Pravia, Mallada ha realizado sus primeras declaraciones sobre ese asunto y sobre la relación que mantiene con el número dos del partido en Asturias y con la dirección nacional que aún no ha confirmado de forma explícita su candidatura en las próximas elecciones autonómicas.



La dirigente popular resta importancia a la polémica, recordando que ejerce los cargos de presidenta autonómica del partido, portavoz parlamentaria y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo: "No me puedo sentir más respaldada".

Sobre su relación con Queipo, asegura que es "como siempre" y que ayer mismo habló con él en relación a la necesidad de presentar iniciativas parlamentarias sobre la situación de ArcelorMittal.



Mallada ha señalado también que las anteriores elecciones autonómicas se dieron en un contexto "muy difícil" para todos los candidatos del PP que hizo que no se lograran los objetivos marcados, pero que Asturias fue la comunidad donde menos se redujo el número de diputados populares de toda España, a la vez que ha asegurado que "lo único" que ha escuchado decir a Núñez Feijóo es que su partido "va a ganar las próximas elecciones en Asturias".

Problemas en ArcelorMittal y trabas burocráticas en el sector agroalimentario

Al margen de la polémica, la presidenta del PP ha reclamado explicaciones del jefe del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, por no haber hecho "nada" en relación a la multinacional siderúrgica, que ayer anunció la paralización de uno de sus altos hornos, una decisión que, a su juicio de la dirigente popular, "se veía venir".



Mallada ha señalado que, a consecuencia de un Estatuto para la industria electrointensiva como el aprobado por el Gobierno, insuficiente para las necesidades de sectores como el siderúrgico ante la subida de precios de la electricidad, se ha puesto en riesgo a una de las empresas más importantes de Asturias.



"Pedimos al Gobierno asturiano que lo recurriéramos, pero no quiso hacerlo por no enfrentarse al Gobierno central", ha apuntado tras criticar que el Ejecutivo autonómica no atendiera hace dos años la oferta de negociación presupuestaria del PP para incorporar 40 millones de euros en ayudas para las compañías electrointensivas "y ahora debe dar explicaciones".



Mallada ha criticado además las "trabas burocráticas" de la administración autonómica que impiden al sector agroalimentario asturiano experimentar un crecimiento "exponencial", pese a que tiene capacidad para ello, y la actitud del Gobierno asturiano al "descolgarse" del grupo de comunidades que rechazan la "sobreprotección" del lobo impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.