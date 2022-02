La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha emplazado hoy al líder de su partido, Pablo Casado, a solucionar "lo antes posible" la crisis abierta por el intercambio de acusaciones entre la dirección nacional y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dado que "tiene capacidad más que sobrada para hacerlo".



En declaraciones a los periodistas tras asistir a una reunión con los responsables de las juntas locales del PP en la cuenca del Nalón, Mallada ha eludido valorar las acusaciones que se han cruzado entre Díaz Ayuso y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, dado que sería "una imprudencia" hacerlo sin tener "todas las claves".



"La discrepancia existe, es clara, tiene repercusiones que nos hacen daños y no voy a contribuir a hacer sangre en el partido al que llevo afiliada 29 años y que es mi familia", ha apuntado tras incidir en que "todos los presidentes" tiene "discrepancias internas" que intentan solucionar, pero sin entrar a valorar cómo se está gestionando esta crisis desde la dirección nacional.



A su juicio, no son los medios de comunicación quienes pueden ponerle fecha "para que hable o no hable" de la situación generada en el PP y, por lo tanto, desde que estalló la crisis se ha dedicado a hablar con dirigentes, cargos públicos y militantes del partido en Asturias "para escucharlos y conocer su opinión".



Según Mallada, la respuesta que ha obtenido de esos contactos es la "confianza absoluta" en la dirección regional del PP y que traslade a la nacional la necesidad de resolver el problema "lo antes posible" dado que genera "una situación delicada que daña en lo político y en lo personal".



"Esto debe resolverse lo antes posible y debe hacerlo el principal responsable de nuestro partido que es el presidente nacional", ha subrayado la presidenta del PP asturiano, que se ha mostrado "sorprendida" por una situación "muy desagradable para todos los afiliados" y que "no viene bien" a la formación popular. EFE