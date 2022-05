Mallada responsabiliza a Barbón del cierre de Danone

El Partido Popular responsabiliza al Gobierno del Principado del 'abandono' que sufre el suroccidente de Asturias y la 'dejadez' que ha mostrado para ayudar a Danone porque “todos sabíamos que estaba atravesando un momento delicado pero el Principado no ha hecho nada”.

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, se ha desplazado este lunes hasta Salas donde ha denunciado las negativas consecuencias que la marcha de Danone tendrá para un centenar de familias. “Es el fin de esta comarca que ya agonizaba por el abandono del Gobierno socialista tanto de las empresas como de las infraestructuras”.

Mallada ha destacado que Danone es “otra empresa más” que se va de Asturias desde que Barbón preside el Gobierno del Principado. En el recuento de grandes compañías que se han ido desde 2019 también ha incluido a Vesubius, Alu Ibérica, Vauste o las térmicas de Lada y Soto de la Barca.

La máxima responsable del PP en Asturias no comprende cómo el presidente del Principado se tiene que enterar por los medios de comunicación del cierre de Danone y no era conocedor de las decisiones de la industria asentada en la región. También ha criticado que “para tapar su responsabilidad no se le haya ocurrido otra cosa que cargar contra la empresa” al haber acusado a la compañía de “avaricia empresarial”.

En ese sentido, Mallada se pregunta si es “avaricia empresarial o desinterés del Gobierno porque todos sabíamos el difícil momento que estaba pasando Danone”.

La presidenta del PP tampoco ha olvidado el deficiente estado de las infraestructuras en el suroccidente del Principado con “plazos que nunca se cumplen” para completar las obras pendientes. Pese a todo, se muestra dispuesta a colaborar con el Gobierno del Principado en la búsqueda de soluciones aunque “el problema es que Barbón no escucha”.