Mallada pide la revisión de precios de todos los contratos de obra pública para actualizarlos a la inflación

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha asegurado este viernes que el decreto del Gobierno central para revisar los precios de los contratos de obra pública “es demasiado tibio en un momento en el que tenemos una inflación disparada que alcanzó en el mes de julio el 10,8% y que podría hacer inviables muchos de estos contratos”.

Mallada ha ido más allá y se ha comprometido a que si gobierna a partir del mes de mayo de 2023, se incluirá una cláusula en las licitaciones de obra pública para que en situaciones de excepcionalidad y convenientemente justificado, se puedan revisar automáticamente los precios cuando haya sobrecoste e independientemente de la fecha de suscripción de esos contratos.

La presidenta del PP ha hecho este anuncio tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción CAC Asprocon, Joel García, y con miembros de la directiva de la patronal.

Por otra parte, Mallada ha denunciado la falta de una normativa urbanística adecuada en Asturias que permita una rápida aprobación de los Planes urbanísticos y el desarrollo del suelo.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno regional haya sido incapaz de sacar adelante la renovación tanto del TROTU, con rango de Ley, como del ROTU, con rango de reglamento, “lo que en la práctica está ahogando al sector por los plazos que entraña”.

Así, explicó que, en la legislatura pasada, en 2019, el Gobierno remitió el nuevo ROTU al Consejo Consultivo y este emitió un informe desfavorable porque la reforma invadía materias propias de Ley, con lo que no podía ser modificada con un Reglamento. Se planteó entonces la modificación de la ley, “pero lo cierto es que el Gobierno todavía no ha sacado el texto de la nueva Ley a información pública, por lo que es muy probable que no se apruebe el Proyecto de Ley en esta legislatura”.

“La gestión no está en su manual de gobierno”

Asimismo, Mallada lamentó que la “ineficacia en la gestión” del Gobierno Barbón no haya permitido avanzar en la reducción de la burocracia “que afecta muy especialmente al sector de la construcción” y contrapuso esta “incapacidad” a la gestión llevada a cabo, por ejemplo, por el Gobierno del PP en Andalucía, “que ha aprobado ya tres reales decretos en este sentido”. “Por desgracia la gestión no está en el manual de Gobierno de Adrián Barbón y ya hemos perdido casi toda la legislatura”, ha recalcado la popular.

Para la popular, la Ley de medidas administrativas urgentes, “la única medida que ha tomado el Ejecutivo regional en este sentido, ha sido muy superficial, no ha tenido el efecto esperado y seguimos con muchísimas trabas especialmente en materia de infraestructuras”.

En este sentido, ha agregado que algunas normas que podrían contribuir a la agilización administrativa, como la Ley de Proyectos Estratégicos, no saldrán adelante en esta legislatura y Asturias será casi la única comunidad de España que no cuente con esta ley “fundamental porque una vez declarados estratégicos estos proyectos, su tramitación es más rápida”.

“Ínfima” ejecución presupuestaria

Otro de los asuntos tratados ha sido el escaso nivel de ejecución presupuestaria en nuestra región, tanto de la Administración central como de la autonómica. “Ya nos pusimos en alerta cuando conocimos el grado de ejecución presupuestaria del año 2021 que fue muy bajo; ahora sabemos que las Consejerías, en este primer semestre, no han tocado el 93% de su gasto productivo que es el que crea empleo, riqueza y actividad económica. Es evidente que no se han hecho los deberes, no han hecho bien las cosas”, ha sentenciado la presidenta del PP.