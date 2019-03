Mallada pide depurar responsabilidades por el caso Luis Venta, “caiga quien caiga”

La candidata del PP a la Presidencia del Principado de Asturias, Teresa Mallada, reclama "responsabilidades a los más altos niveles, caiga quien caiga y le pese a quien le pese" por el comportamiento "indigno" del ex secretario general del PP de Asturias, Luis Venta Cueli.

La candidata ha insistido en que "Quiero que quede rotundamente claro que mi comportamiento no tiene nada que ver con el comportamiento que ha tenido este señor y que no se merecen los afiliados".

Teresa Mallada no tiene dudas de Venta es el autor del anónimo amenazante enviado al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, y considera que sus explicaciones “no se sostienen”. Recuerda que hay un informe de la Policía Nacional, a la que González denunció los hechos, donde “queda patente que el ex secretario general del PP de Asturias envió un anónimo al secretario general del PP de Gijón, por lo tanto no tengo nada más que decir".

Luis Venta, por su parte, ha hecho publico un comunicado en el que niega ser el autor del anónimo, aunque reconoce que sí se lo remitió a Pablo González para que tuviera conocimiento de lo que decían de él. En la carta, según Venta, iba también una nota explicándolo.

Así las cosas, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha confirmado la suspensión provisional de Luis Venta como secretario general del partido en Asturias, y la tramitación del correspondiente expediente informativo por un posible caso de amenazas.

Hasta que se resuelva ese expediente, Venta seguirá suspendido de todos sus cargos: el de número dos del partido en Asturias, el de secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del PP y también como miembro del Comité Ejecutivo Nacional.