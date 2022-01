Mallada pide a Barbón que reclame un reparto justo de los fondos europeos

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, “que no traicione a los asturianos y defienda sus intereses” y exija al Gobierno de Madrid un reparto “justo y transparente de los fondos europeos.

Mallada, en declaraciones a los medios de comunicación en la carpa del PP local instalada en Gijón, ha hecho estas declaraciones tras conocerse que el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido nueve millones de euros de forma directa a cuatro comunidades autónomas, al margen del resto de los territorios.

Según una nota de prensa del PP, el reparto ha beneficiado a Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco, gobernadas por el PSOE y a Navarra, por el PNV, socio preferente del Ejecutivo nacional.

La popular ha asegurado que este reparto confirma las denuncias efectuadas por el Partido Popular “y evidencia que no hay criterios justos, claros y transparentes” en el reparto realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que consigna los fondos obedeciendo a criterios ideológicos y de conveniencia política.

“Estos fondos son fundamentales para nuestra región y vemos como Asturias se queda fuera de estas ayudas cuando iban dirigidas a comunidades con mayor tasa de desempleo y afectadas por la despoblación; dos criterios que el Principado cumple perfectamente”, subrayó la popular.

Mallada añadió que los presidentes de Galicia y Castilla y León han enviado requerimientos al Gobierno central para que revoque esta decisión. “Y aquí el presidente no solo no defienden los intereses de los asturianos, sino que critica a los presidentes que sí defienden a sus comunidades autónomas. Barbón debe posicionarse: o defiende los intereses de Asturias o traiciona a los asturianos”, aseguró la presidenta. Asimismo, indicó que “siendo del mismo color político” debería ser más sencillo para el presidente asturiano hacerse escuchar en el Gobierno central, “pero está claro que allí no tiene ningún peso”.

La presidenta ha criticado que el Ejecutivo autonómico plantee la implantación de controles para la llegada de los fondos y se ha preguntado si hasta ahora no se había hecho.



“No me extraña que si no han existido esos controles nos hayamos tenido que encontrar a lo largo de la historia con el caso Riopedre, el caso de Villa y el reparto de los fondos mineros como se ha producido”, ha lamentado Mallada.