Mallada ve deficiente la gestión del covid de un Gobierno que vivió de rentas

La presidenta del PP, Teresa Mallada, ha cuestionado hoy la "deficiente" gestión del Gobierno de Adrián Barbón con la pandemia del coronavirus, en la que solo aprueba en lo relativo a su exposición pública, tras afrontar la primera ola "viviendo de rentas" y pagar ahora las consecuencias de su inacción.

En la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, Mallada, que intervenía ante la Cámara por primera vez como presidenta del PP, ha recordado a Barbón que, una vez constatado su "fracaso" en la gestión de la pandemia, el Gobierno central ha dejado el control y la salida de la crisis en manos de los presidentes autonómicos. "Está en sus manos señor Barbón", ha dicho.

Según la dirigente popular, su visión, lejos de ser apocalíptica, es la misma de muchos asturianos que ven cómo su presidente actúa desde el "nerviosismo" lo que le lleva a la improvisación continua y a la toma de decisiones precipitadas "que lleva a errores" y a la adopción "a la ligera" de medidas tan drásticas como el cierre de la región, vigente desde anoche.

"Ha tensionado de modo extremo a la sociedad y destrozado nuestra economía. Ha pasado de alardear de ser región libre de covid a aplicar un cierre total sin explicar los criterios científicos en los que se basa esa decisión tras pasearse por las televisiones llamando irresponsables a los presidentes de otras comunidades", ha añadido.

Después de que el Gobierno no hiciera sus deberes en los meses previos a la pandemia -"dedicó tres minutos de su discurso a explicar su gestión de ese periodo"-, Asturias "se desmorona", según Mallada, sin que Barbón aporte soluciones pese al "grandonismo" mostrado por el buen resultado de la primera ola de la pandemia en comparación con otras comunidades.

Esa ola pudo contenerse gracias al "sobreesfuerzo" del "agotado" personal y a las rentas de las vivió el Gobierno regional por la gestión de ejecutivos anteriores, pero el rebrote de las últimas semanas ha cogido al Principado "con los deberes sin hacer" y tras haberse constatado las carencias del sistema público de salud, ha añadido.

Si la gestión en materia sanitaria es para Mallada "deficiente", en el ámbito educativo ha sido "un desastre" y Asturias ha sido la última comunidad en iniciar el curso pese a que en ese momento los datos de la pandemia no eran altos después de unos meses en los que los centros educativos criticaron la falta de diálogo tras recibir sucesivas "órdenes y contraórdenes".

"Se lo he dicho en muchas ocasiones: lleva siete meses gestionando únicamente la crisis sanitaria y dejando de lado todo lo demás, y mire para qué ha servido", ha apuntado la portavoz del PP tras incidir en la negativa evolución del empleo y en el progresivo desmantelamiento de la industria asturiana que refleja "su nulo peso en el Gobierno central".

Así, ha puesto como ejemplo las afirmaciones de Barbón de que no aceptaría un cierre de la central térmica de Lada que no conllevase otra actividad, una actitud que ha comparado con la del ex secretario del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, en relación con el cierre de las minas. "¿No se da cuenta de que con esas afirmaciones que luego tiene que tragarse es usted cada día menos creíble?", le ha preguntado.

Ante la difícil coyuntura económica de la región, el Ejecutivo autonómico "lo fía todo a los fondos europeos", ha considerado Mallada tras mostrarse esperanzada, de forma irónica, en que no le acabe pasando como al alcalde de Villar del Río en la película Bienvenido Mr. Marshall cuando, pese a la llegada de los americanos, "vio los millones pasar de largo".

La presidenta del PP ha asegurado además haber hecho "un esfuerzo enorme" para buscar un ámbito en el que pudiera reconocerle una gestión eficaz durante su año y medio de mandato y ponerle un aprobado y que únicamente lo había encontrado en una asignatura "que aprueba con nota: la exposición pública".

"No es eso lo que necesitamos los asturianos, pero por muy mala que sea nuestra situación Asturias y los asturianos podemos salir adelante. Mi duda es si podremos hacerlo solo con usted", ha concluido Mallada su discurso, de unos treinta minutos de duración.