Así defiende el consejero de Industria que la salud está por encima de la economía

La lucha contra el coronavirus está causando mucho daño a las empresas de Asturias. Y la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de paralizar todas las actividades económicas no esenciales va a aumentar el coste de la factura. El Principado aún no ha cuantificado el número de empresas y trabajadores afectados por el decreto del Ejecutivo central, pero insiste en que la salud está por delante de la industria.

Lo ha dicho, este martes, en COPE, el consejero de Industria asturiano, Enrique Fernández, que reconoce que "la factura va a ser elevada, pero sería más elevada si la pagásemos con vidas".

"Las empresas tendrán que sacrificarse; si alguien fallece no va a revivir" El consejero de Industria del Principado defiende las restricciones a la actividad económica: "La prioridad absoluta es la salud de todos"

Cuestionado por la advertencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) de que muchas de las empresas que han paralizado su actividad no podrán volver a abrir o, al menos, no hacerlo en las mismas condiciones, Fernández advierte a las empresas de que tendrán que "hacer sacrificios": "Con el único con el que vamos a confrontar es con el virus. Lo que está claro es que si una persona fallece, no va a revivir".