Luz verde al nuevo Plan de Gestión del Lobo

El Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo ha aprobado este viernes la puesta en marcha de la nueva estrategia una vez que elPrincipado y el Gobierno central acordaron abrir un resquicio legal que permite mantener al lobo como especia protegida y a la vez autorizar a abatir ejemplares. En Asturias hay 46 manadas de lobos censadas que agrupan a 314 individuos.

¿Cómo va a ser el control del lobo a partir de ahora?. Pues se van a necesitar varios informes para cada animal a matar, y siempre justificandoque estos sacrificios no suponen una amenaza para la especie. Hay que identificar en la medida de lo posible que el animal a sacrificar ha causado importantes daños a la ganadería, y que el ganadero puso todas las medidas a su alcance para evitar el ataque.

El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, dice que "trabajamos en un momento en el teníamos dos alternativas: o estar como estábamos hasta ahora, en la que no podíamos hacer nada o trabajar con seguridad jurídica en el marco actual, en tanto se resuelva el conflicto jurídico planteado por Asturias y las otras comunidades". El consejero asegura que la aprobación de la estrategia vincula a todas las comunidades y lo que ha hecho Asturias es reconocer que se recogían sus planteamientos en este contexto, "por lo tanto hemos actuado con total coherencia". "Hay que desmentir que Asturias haya cambiado de postura, nosotros no podemos quedarnos parados en la protesta, eso lo puede hacer la oposición, el Gobierno tiene que actuar con responsabilidad.

A estas palabras replica la presidenta del PP de Asturias. Teresa Mallada dice que la medida es insuficiente. "Están matando al sector ganadero" sentencia la líder del principal partido de la oposición. "Una medida", señala Mallada "que no aporta ninguna solución y además sobreprotege al lobo". Añade que "no me extrañan los gritos y pitos que le dedican al presidente Barbón y a su consejero los ganaderos, cuando acuden a cualquier acto rural.