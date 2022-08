Luz verde a dos nuevos grupos hidroeléctricos en el Nalón y el Narcea

El Gobierno asturiano ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental para la puesta en marcha de sendas centrales hidroeléctricas en los ríos Nalón y Narcea, según publica hoy el Boletín Oficial del Principado (BOPA).



Se trata de un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del caudal ecológico en el río Narcea en la presa de La Florida, en Tineo, promovido por la empresa EDP, y de otro en el Nalón, en la presa de El Furacón, en Oviedo.



Según la Coordinadora Ecoloxista de Asturias, la autorización de ambas centrales se ha llevado a cabo sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por los pescadores y los ecologistas a la instalación de hidroturbinas en los desagües del caudal ecológico.



Para esta organización, aunque la empresa promotora mantiene que las hidroturbinas que se van a instalar no causan daños a los peces que las atraviesan, "no está demostrado que esta tecnología sea inocua" y es objeto de discusión el impacto que estas turbinas basadas en el tornillo sinfín (tornillo de Arquímedes) puede tener en la ictiofauna.



La Coordinadora Ecoloxista se ha opuesto al desarrollo de dichos proyectos porque, además de considerar que es lesivo para la fauna del río, "es ilegal, ya que tanto la Ley de Aguas como el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establecen explícitamente que los caudales ecológicos no pueden ser objeto de explotación económica".



La zona en la que se proyectan estas obras forma parte de las Zonas de Especial de Conservación Río Nalón y la del Narcea, integradas ambas en la Red europea Natura 2000.



En el caso del proyecto del Narcea, la Declaración de Impacto Ambiental incluye una serie de medidas de restauración vegetal y correctoras, así como la instalación de una escala de peces.